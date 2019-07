Amazfit GTR - uus tippnutikell jõudis just väga soodsalt müügile

(Sisuturundus)

Amazfit on tõusnud nutikellade ja aktiivsusmonitoride maailmas pjedestaalile - odavad ja paljude lisavõimalustega kellad on populaarsed nii sportlaste kui kontoriinimeste seas. Just välja tulnud võimas mudel Amazfit GTR on nüüd müügil ka Gearbestis kuni 10. augustini väga soodsalt.

Amazfit GTR (kampaaniahinnaga alla 135 euro) kestab suure ja värvilise ekraaniga kella kohta hämmastavalt kaua ühe laadimisega - koguni 24 päeva. Muidugi on korpus ka veekindel kuni 5 atmosfääri (50 meetri sügavuseni), sellega saab ujuda ja snorgeldada või isegi sukelduda. Sisse on ehitatud nii GPS kui Glonass, et saaksid 12 erinevat spordiala väga täpselt träkkida ilma nutitelefoni abita. Siis mõistagi tühjeneb aku kordades kiiremini, kuid aktiivse spordipäeva peab ikkagi enam-vähem õhtuni vastu. Selle tagab uus Sony GPS-kiip, mis tarbib vaid kolmandiku tavaliste GPS-kiipide energiast.

Metalse korpusega soliidne kell sobib ühtviisi hästi nii sportimiseks kui ärikohtumiseks - lisaks saad kella välimust (sihverplaati) muuta väga paljude disainide hulgast valides.

Ekraan on 1,39-tolline ja AMOLED-tehnoloogiaga.

Kui muidu näitavad aktiivsusmonitorid liikumise täpseid graafikuid ja statistikat mobiiliäpist, siis Amazfit GTR teeb seda otse ekraanilt, sest HD resolutsiooniga sihverplaadilt on kõik loetav. Saad vaadata nii erinevate spordialade tulemusi kui une kvaliteeti, samuti lugeda mobiili saabuvaid sõnumeid, vaadata, kes helistab, kõnesid alustada ja lõpetada jne. Kuid kõige tähtsam - 24 tundi päevas toimub ka südametegevuse jälgimine. Kell annab teada, kui oled liiga kauaks paigale jäänud, samuti aktiivsusest, mis hakkab rasva põletama või kui esinevad südameprobleemid, näiteks rütmihäired. nende puhul võib kellast saada ka elupäästja, kui saab varakult teada südame rütmiprobleemidest.

Kellal on oma nn äpid, millest saab vaadata ilmateadet, juhtida muusikat telefonis, vaadata elektroonilist kompassi jne.

