Atari, Sega ja Nintendo - kaheksakümnendad on mängurite jaoks tagasi

64-kilobaidised mängud, kaheksabitine graafika ja suured pikslid on saamas uueks retromoeks nii nagu nupuga telefonid ja ühe käiguga jalgrattad - aasta lõpul on oodata turule mitmeid ammu kadunud, kuid mitte unustatud mängukonsoole 80ndatest. Atari peibutab veel ka lühikese mittemidagiütleva videoga, Nintendo on esimesena asunud tegudele: praegusest enam mittetoodetav NES Classic sai oma 60-dollarise hinna ja mittevahetatavate vanade mängudega juba jõulude ajal hitiks, sügisel tuleb uus toode rohkemate võimalustega.

NES-ist saab SNES

Sel aastal on NES Classicu edu pannud ärkama ja tolmu plastikult pühkima mitmed teisedki kunagised staarid. Sealhulgas Nintendo ise on otsustaud uuele ringile minna. Super Nintendo Entertainment System Classic ehk lihtsalt SNES Classic Edition tuleb välja 29. septembril, hakkab maksma 80 dollarit ja saab kaasa 21 Super NES hittmängu. Lisaks on uues seadmes Star Fox 2, mida varem pole välja lastud ja seda saab mängima hakata alles siis, kui vana Star Foxi kõik levelid on läbitud. Arvatavasti on ka SNES Classic Edition müügil vaid lühikest aega selle aasta jooksul.

Atari uuest Atariboxist on veel vähe teada

Atari, millest pole enam üle 20 aasta eriti kuulda olnud riitvara poolelt, eksisteerib siiski. 8- ja 16- bitiseid konsoole toodeti ja müüdi üliedukalt 80ndatel, need jõudsid komisjonipoodide kaudu ka Eesti kodudesse. 1996. aastal lõpetati konsoolide tootmine, sest PC-de ajastu murdis peale ja müük kukkus kolinal.

Nüüdne comeback ongi seotud PC-platvormiga, millel siiamaani säilinud firma lubab välja arendada uue Atariboxi. Vanal tegijal tuleb aga 21. sajandil hakata rinda pistma selliste gigantide nagu Microsofti ja Sonyga, mis saab tõenäoliselt olema raske. Seda enam, et Ataribox ei saa olema retrokonsool, vaid tänapäevane mänguriistvara ja peab konkureerima virtuaalreaalsusse sukelduval kõrgtehnoloogilisel mänguturul. Seega Ataribox retrokonsoolide rivvi justnagu ei kuuluks, aga keegi ei tea veel, millega vana megastaar kavatseb üllatada. Allolev video ei paljasta suurt midagi.

ATGames teeb vanu Atari ja SEGA konsoole

Vana Atariga aga saab endiselt mängida, sest teine firma, ATGames, toodab litsentsiga justnimelt Atari ja SEGA retrokonsoole peaegu nii, nagu need vanasti olid.

Septembris saabub müügile uus Atari Flashback 8 Gold, kus on peal 120 Atari 2600 mängu, sealhulgas Pitfall, Asteroids, Space Invaders ja River Raid. Atari Flashback 8 Gold pakub moodsamaid riistvaralahendusi mängude nautimiseks: juhtmevabasid 2,4 GHz kontrollereid (samas on olemas klassikaliste kontrollerite pistikud juhtmete jaoks), teleka või monitoriga saab ühendada 720p HDMI kaabliga.

Septembris saabub poodidesse ka ATGamesi SEGA Genesis Flashback, millel on kaasas 85 SEGA tuntud mängu, sh Sonic, Phantasy Star, Shining Force ja Mortal Kombat. Nö kaardiport toetab kõiki vanu SEGA Genesis ja Mega Drive mängukaarte, on varustatud 2,4 GHz juhtmevaba kontrolleriga ja 720p HDMI väljundiga.