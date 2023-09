Logitechi veebikaamera Brio 300 on pealtnäha üsna tavaline. Välimus on sel ainult natuke erilisem - konusjas, kaamera ette käib ka huvitava lahendusega pöördklapp privaatsuse suurendamiseks. Kuid sisemuses on sel kaameral üht-teist varuks, mida teistest ei leia.

Nimelt on see kaamera üsna isehäälestuv. Brio 300 on varustatud automaatse kontrastsuse, automaatse valguse korrigeerimise ja müravähendusega digitaalse mikrofoniga, millega saab end näidata selgelt ja mis on teistele kuulda ilma taustamürata.

Erinevalt valdavalt levinud tavalisest USB A otsast on see mudel varustatud juba moodsama USB C otsikuga. Uutel arvutitel esineb juba pigem USB C kui suurem USB A. Seda saab ka mobiili külge ühendada, kuid näis, et Androidiga telefon sellele kaamerale kuidagi ei reageeri.

Brio 300 on sertifitseeritud Microsoft Teamsi, Zoomi ja Google Meeti jaoks.

Kaamera jaoks on mõistlik alla laadida ka üks paljudest Logitechi tarkvaradest - Logi Tune. See uuendab kaamera tarkvara, kui uuendus on välja tulnud ning üht-teist saab ka seadistada.

Kaamera vaatenurk on 70°, suumi pole, autofookust pole, kaabli pikkus on 1,5 meetrit. See on lihtne koosolekukaamera, millega polegi eriti vaja midagi seadistada ega sättida, kuna automaatseadistused teevad kõik vajaliku ise ära. Lihtsalt ühenda arvuti taha ja kasuta. Hind on ka vastavalt soodsam: ligi 65 eurot.

PLUSSID

+ katik privaatsuse jaoks, millega on lihtne näha, kas kaamera näitab või on luugi taga

+ lihtne kasutada, pildiseadistused ja mürasummutus on automaatne

+ lihtsasti kinnitatav nii monitori kui sülearvuti kaane külge, seadistatava kaldenurgaga

MIINUSED

- ei midagi erilist, HD ja Full HD kvaliteet

- autofookus puudub

- suurendus puudub

TEHNILISED ANDMED

Veebikaamera Logitech Brio 300

Eraldusvõime: 1080p/30 fps (1920x1080 pikslit) või 720p/30 fps (1280x720 pikslit)

Sensor: 2 MP

Vaatenurk (Diagonal field of view e. dFoV): 70°

Suurendus: 1x

Fookus: fikseeritud

Läätsed: objektiiv nelja elemendiga

Privaatsus: füüsiline kate kaamera ees

Ühendus: USB-C, plug-and-play e. PnP

Tarkvara: Logi Tune

Mikrofon: mono, tundlikkuse ulatus kuni 1,22 meetrit

Mõõtmed: 65,63 x 53,1 x 45 mm

Kaal: 74,6 grammi

Kaabli pikkus: 1,5 m