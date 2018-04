Vaata, millised on sel suvel toimuva CEBITi festivali kaheksa põhiteemat

(Sisuturundus)

Sel suvel tuleb legendaarne CEBIT teisiti – lisaks sellele, et toimumisaeg on muutunud ja nüüd kogunetakse Hannoveri messihallidesse 11.-15. juunil, on muutunud ka palju muud. Tegemist pole enam ainult messiga, vaid festivaliga, mille üheks osaks on ka mess. Kuid peateemasid esitletakse väga mitmes erinevas vormis, mis sobivad nii nooremale kui vanemale külastajale.

Igaüks saab valida oma. Kas läheb jalutama traditsiooniliselt messibokside vahele, mis on ju ka omamoodi nostalgiline ja paljudele vägagi oodatud kontaktide leidmise vorm, kuulab maailma parimaid asjatundjaid konverentsil, osaleb ise töötubades või hoopis pidutseb festivali õhtuses osas – see on igaühe vaba valik. Uue CEBITiga on neid valikuid aga rohkem.

Kaheksa põhiteemat, mille pärast Hannoveri messialale kokku tullakse, on aga tehnoloogiavaldkonnas praegu kuumad ja toome ära mõned näited, mida seekordsel festivalil näha saab.

Tehisintellekt

Isemõtlevad ja iseotsustavad masinad on küll veel kauge tulevik, kuid iseõppivad lahendused on saanud meie igapäevase elu osaks. Sellest räägib CEBIT-il selle ala üks suurimaid eksperte maailmas - Dr. Wolfgang Wahlster, kes on Saksamaa Tehisintellekti Uurimiskeskuse tehniline ja teadusjuht (German Research Center for Artificial Intelligence ehk DFKI).

Tema sõnul on AI lihtsamas vormis juba meie igapäevaelu osaks poodides, autodes, lennunduses ja mujal. Kuidas see meie elu muudab ja mismoodi edasi areneb, sellest saab CEBIT-il näha-kuulda.

Asjade Internet

Saksamaa Fraunhoferi Instituudi teadlased on välja töötanud nn Asjade Interneti nupu (IoT service button), mida saab kasutada ükskõik millise seadme Asjade Internetti ühendamiseks.

Tegemist on patareitoitel ja Internetti ühendatud ühe pealtnäha lihtsa nupuga, mis aga käivitab vajutades keerulise sündmuste jada. IoT service button on tehtud koostöös Deutsche Telekomiga ja mõeldud kasutamiseks nii tööstuses kui äris. Näiteks kasutati Asjade Interneti nuppu esimest korda Würth Industrie Service´is, kus kindlal kohal asuvat nuppu vajutades oli võimalik kohe juurde tellida vajaminevaid kruvisid, mutreid ja seibe. Niipea, kui töötaja näeb, et varu hakkab otsa saama, vajutab ta „Asjade Interneti“ nuppu ja selle taga olevad keerulised protsessid käivitavad automaatselt uute detailide tellimise ja kohale toomise.

Liit- ja tehisreaalsus

Virtuaalprille saab juunis toimuval CEBIT-il ilmselt üsna tihti pähe panna, sest nii tehis- kui liitreaalsus on praegu väga kuum teema ja saavutab kohe laiema läbimurde üsna paljudel elualadel.

Siin võib tuua näite autotööstusest. Nii Ford kui Audi kasutavad tehisreaalsust uute mudelite katsetamisel või klientidele proovisõidu pakkumisel.

Audi soovib võimalikele ostjatele pakkuda virtuaalset proovisõitu oma masinatega kliendile sobival ajal ja kohas. Audi VR experienceon tehnoloogia, mis lubab kõigepealt seadistada kasutaja soovidele vastava automudeli ja siis saab võimalik ostja seda ise testima asuda, isegi kui autot pole veel tema soovide järgi autosalongi jaoks valmis pandud.

Turvalisus

Internetirünnakud ja küberkuritegevus on ainuüksi Saksamaal põhjustanud üle 50 miljardi euro kahjusid. Nii suurkorporatsioonid, ametkonnad kui väiksemad ettevõtted peavad aktiivselt kaitsma nii oma andmeid kui võrkusid. CEBIT 2018 aitab selles keerulises ja ohtlikus maailmas omale sobiva kaitse leida.

500 tuhat arvutiviirust ründavad ettevõtteid iga päev. Uus trend on väljapressimis-pahavara, mis krüpteerib hindamatud andmed ja nõuab nende taastamise eest lunaraha. Seda liiki küberkuritegevus kasvas eelmisel aastal 750 protsenti.

CEBIT-il on kohal küberturbe eksperdid, kes aitavad nii suurematel kui väiksematel äridel end kaitsta ja olla võidujooksus küberkriminaalidega eespool.

Näiteks on Müncheni Tehnikaülikooli teadlased välja arendanud dünaamilise pilveteenuste sertifitseerimise süsteemi. See aitab keskmistel ja väiksematel ettevõtetel leida endale sobiv ja turvaline pilveteenuse pakkuja.

Blockchain

Plokiahela tehnoloogia on bitcoini peadpööritava eduga tõusnud ka paljude muude valdkondade huviorbiiti lisaks küber-valuutale.

Näiteks tutvustavad Saksa energiaagentuur (DENA) ja Euroopa Juhtimise ja Tehnoloogia Kool (ESMT) plokiahela tehnoloogiat kui võimalust kaug-loetavate energiaarvestite süsteemi turvalisemaks muuta. Samuti aitab see tehnoloogia otse energiat osta ilma keskse börsilaadse kauplemiskohata.

Droonid ja mehitamata süsteemid

Lennumasinaid saab oma silmaga vaadata ja käega katsuda esimest korda avatud Inteli CEBIT-i droonipargis. Kohe Hall 2 kõrval on vabas õhus avatud igapäevased drooniesitlused, demonstratsioonlennud ja lahenduste tutvustamised. Näiteks demonstreeritakse, kuidas kontrollida parandatud naftaplatvormi drooni abil.

Future Mobility

Tuleviku mobiilivõrkudes on küll praegusest kordi suuremad kiirused, kuid mitte ainult see pole oluline, et andmed kiiremini kohale jõuaks. Tulevikuvõrkudes on tähtis ka väga lühike reageerimisaeg, hetkega ühenduse saamine ja võimalus tehisreaalsust üle kanda.

Autode juhtimises on tulevikuvõrkudel tähtis osa – ilma kiire võrguta pole isejuhtivate autode arendamine võimalik.

LG Electronics tutvustab CEBIT-il tuleviku telemeetrialahendust autodele - koostöös HERE Technologies´iga pakub LG autotööstusele asukohamääramise- ja kaardirakendust, millega tootja saab varustada oma isejuhtivad autod.

Humanoidrobotid

CEBIT-ile tuleb legendaarne humanoid- ja koer-roboteid tootev USA firma Boston Dynamics, mille inimese moodi liikuvaid masinaid saab oma silmaga näha. d!talkil esineb ka Marc Raibert, selle ettevõtte tegevjuht. Ta räägib, kuidas sündisid neljajalgne BigDog, kahejalgne Atlas ja teised tooted, mis tuleviks meid paljudel elualadel abistavad.

Neli sektsiooni CEBIT-il

Uus CEBIT pakub nelja erinevas formaadis sektsiooni, kus neid põhiteemasid saab vaadata-kuulata: d!conomy, d!tec, d!talk ja d!campus.

d!conomy annab IT professionaalidele ja otsustajatele nii ärist kui avalikust sektorist tulevikukindlaid lahendusi läbi digitaliseerimise.

d!tec on kõige uuega kursis olla soovivatele arendajatele, innovatsiooni juurutajatele ja idufirmadele. Neile pakutakse visiooni, kuhu asjad võiksid juba lähitulevikus liikuda.

d!talk on sobiv sektsioon visionääridele, filosofeerijatele ja ekspertidele üle maailma, kes tahavad arutleda tulevikusuundade üle ja põhimõtted paika panna, kuidas, mis suunas ja mismoodi tehnoloogiamaailm üleüldse pikemas perspektiivis kulgeb.

d!campus on aga CEBIT-i emotsionaalne süda, festivaliõhustikuga sektsioon, kus pole rangeid akadeemilisi või ärilisi formaate ning igaüks saab vabalt ükskõik kellega suhelda ja pidutseda. On elav muusika, tänavatoit ja põnev meelelahutus.

