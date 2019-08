Test: Honor 20 - kas see võib olla praegu parim odavtelefon?

Honori telefonidega meenuvad alates Honor 8-st head mälestused - see telefon on isegi ilusam kui mõned tippmudelid ja ka jõudlust on pakutud alati piisavalt, nii et ei pea kurtma. Honor 20 ja Honor 20 Pro esitlus toimus sel hiliskevadel Londonis, kus ka Arvutimaailm kohal käis. See maailma esmaesitlus sattus täpselt hetkele, mil USA president Donald Trump hõikas välja Huawei (ja koos sellega tema sõsarbrändi Honori) musta kaubandusnimekirja lisamise. Esitlus toimus plaani järgi, kuid ajakirjanikele ei jagatud testimiseks telefone ning Honori esindajad saatsid vaid lakoonilised vastused korduma kippuvatele küsimustele, ise intervjuusid eriti andmata. Sünge, kuid pidulik esitlus sai läbi ja telefonidest polnud tükk aega midagi kuulda, kuni Honor 20 lõpuks Eestisse jõudis ja nüüd siin müügil on. Honor 20 Pro aga jõuab meile augusti jooksul.

Vaatame, millega Honor 20 hiilgab, sest tegelikult eristab seda tunduvalt kallimast Pro-mudelist üsna vähe.

Mis on siis selle telefoni suurimad eripärad ja omadused, mille pärast seda maksis pikalt oodata ja loota, et USA-Hiina kaubandussõda Honorit areenilt ei tõrjuks?

Pro-ga peaaegu sarnane

Honor 20 saabus müügile isegi odavamalt, kui esialgne soovituslik hind. Eestis näiteks saab selle tuttuue nelja tagakaameraga telefoni kätte hinnaga 399 eurot, mitte soovitusliku 499 euroga. See on siis 6 GB / 128 GB mudeli puhul. Mälukaardipesa pole, on kaks nano-SIM kaardi pesa.

Honor 20 on muus osas Honor 20 Pro-ga peaaegu samasugune. Erinevus on vaid üksikutes detailides, näiteks tagakaameras: Honor 20-l puudub Honor 20 Pro ülivõimsa teleobjektiiviga kaamera (ja optiline stabiliseerija ning laserteravustamine). Välkmälu on ka poole vähem. Muus osas aga erinevusi eriti palju polegi, kiibistik on sama - Kirin 980. Aku on õige pisut väiksem, 3750 mAh.

Karbis on kaasas Honori superlaadija, USB Type C – 3,5 mm kõrvaklappide üleminekuadapter. Ekraan on 6,26-tolline, 2340 x 1080 punktiga, äärest ääreni ja esikaamera auguga, nurgad on ümarad ja järgivad korpuse kuju.

Kuna tegemist on siiski odavbrändi keskmise, mitte Pro mudeliga, siis midagi on kindlasti ka ohvriks toodud – kas kvaliteedis või tehnilistes näitajates.

Välimuselt pole näha, et midagi oleks väga kehvem. Ülaservast leiab isegi infrapunaliidese, sõrmejäljelugeja on aga mugavalt paremal küljel sisselülitamisnupu sees, mis on üks parimaid lahendusi, millega kunagi aastaid tagasi Sony esimest korda välja tuli.

Neli pluss üks kaamerat

Tagaküljel on rivis kolm kaamerat ning neljas veidi rivist väljas. Alustamegi nendest.

Kaamerad on Sony supersensoriga 48 MP (f/1.8, 28mm lainurk), 16 MP (f/2.2, 13mm ülilainurk) sensoriga, 2 MP (f/2.4, 27mm lainurk-makrokaamera), 2 MP (f/2.4, sügavussensor). Optiline pildistabilisaator pole juures ühelgi tagakaameral. Esikaamera on 32 MP.

Kui telefon on muidu üsna õhuke, siis kolme kaamera ja välguga plokk tagaküljel on kõrgelt väljaulatuv ja järskude äärtega, nii et lauale pandud mobiil jääb sellele kaameraplokile toetudes kõikuma.

Esikaamera auk ekraani sees on aga küllaltki väike ja see väga ei sega.

Vaata mõnesid testpilte hämaras, pildistatud õhtul väljas, kui päike on juba loojunud:

Vaata testpilti bokeh-efektiga:

Jõudlus ja aku: miskit paha pole ütelda

Nagu öeldud, Honor 20 tippmudelist Honor 20 Pro riistvara poolest väga ei erinegi. Seega on kirin 980 kiibistikuga ka jõudlus tipus. Edetabelis kerkiski Honor 20 uue testiga lausa 2. kohale:

www.am.ee/edetabel

Aku mahuga 3750 mAh kestab ilusti kaks päeva. Kiirlaadimisega saab näiteks hommikul üles tõustes tunniga üle poole täis, seega võidki igapäevaseks harjumuseks võtta hommikul aku laadimise, kui see on poole peale jõudnud.

GPS ja navigatsioon

Võrreldes Huawei Mate 20 Pro-ga, millel navigatsioon ja GPS muutusid kümme korda tundlikumaks, on ka Honor 20 väga täpne. Kui siseruumides suudab Mate 20 Pro leida 21 satelliiti, siis Honor 20 nopib 20. Asukoha fikseerimine toimub sekunditega, mis on ka sama kiire, kui Huawei tippmudelil Mate 20 Pro.

Osta?

Kui sul pole vaja suurt suumi, mille jaoks on ehk kotis pigem eraldi kaamera, siis võta Honor 20 ja säästad raha.

Kuid Xiaomil on juba sarnaseid mudeleid veel oluliselt odavama hinnaga ja need pakuvad Honor 20le tugevat konkurentsi. Kasutuse, pildikvaliteedi ja kiiruse poolest aga on Honor 20 väga hea telefon, oma hinna kohta tasuks soovitada küll (kui just mõni odavam teise tootja alternatiiv eeliseid üles ei kaalu).

Kuid nii Honori kui Huawei telefonide osas on siiski tuleviku suhtes endiselt ebakindlus, kuigi USA sanktsioone leevendati õige pisut. Mida edasi tehakse ja kuhu USA-Hiina kaubandussõda areneb, ei tea keegi.

PLUSSID

+ väga võimsa protsessoriga, kiire

+ sõrmejäljelugeja küljel on mugav

+ hea nelik-kaamera

MIINUSED

- Honori tuleviku suhtes seoses USA kaubandussanktsioonidega valitseb endiselt ebakindlus

- puudub vee- ja ilmselt ka kriimustuskindlus

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Honor 20

Hind: 399 eurot (Klick)

Ekraan: 6,26-tolline, 2340 x 1080 pikslit, IPS LCD

Andmeside: 3G / 4G, kuni 150/50 Mbit/s, VoLTE

SIM: kahe nanoSIM-kaardi pesaga

Bluetooth: v5.0

WiFi: 802.11ac

Protsessor: 2 x 2,6 GHz + 2 x 1,9 GHz + 4 x 1,8 GHz, kiibistik HiSilicon Kirin 980 (7 nm)

Graafikakaart: Mali-G76 MP10

Mälu: 6 GB / 128 GB

Tagumised kaamerad: 48 MP f/1.8 + 16 MP f/2.2 + 2 MP f/2.4 + 2 MP f/2.4, LED välk, HDR; video 2160p@30fps, 1080p@30/60fps

Eesmine kaamera: 32 MP, HDR, f/2.0

Opsüsteem: Android v9.0 (Pie)

Navigatsioon: GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO

Sõrmejäljelugeja: jah

Kiirlaadimine: jah

Aku: 3750 mAh

Mõõtmed: 154,3 x 74 x 7,9 mm

Kaal: 174 g