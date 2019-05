Arvutimaailm Honor 20 / Honor 20 Pro maailma esmaesitlusel Londonis: jälle peaaegu maailma parim

Arvutimaailm on täna Londonis Londonis Battersea pargis Honor 20 maailma esmaesitlusel. Nelja tagakaameraga Honor 20 esitlusel on meeleolu natuke ärev, sest keegi ei tea, mis varsti saama hakkab seoses USA kehtestatud ärikeeluga Huawei suhtes (ja sealhulgas ka Huaweile kuuluva Honori). Uus telefon on aga juba saavutanud maailma ühe parima mobiilikaamera tiitli DXOMark´i testis.

Siia lisandub veel jooksvalt mõnesid fakte.

Honor on saatnud vastused mõnedele korduma kippuvatele küsimustele, sealhulgas öeldakse, et jätkatakse vaatamata USA kaubandusembargole Androidi arendamist, kuna see on vabavara, kõik olemasolevad ja müügil olevad telefonid saavad kasutajatuge täies mahus edasi ja uus väljatulev telefon on samuti Androidiga, nagu plaanitud. USA-s lisati Huawei, mille sõsarbränd Honor on, kaubandustegevuse n-ö musta nimekirja, kellega ei tohi USA ettevõtted, sealhulgas Google, kes pakub Androidi teenuseid ja äppe, äri ajada.

Esitluse ajal aga ei mainitud USA kaubandusembargot kordagi. Samas jäid ära intervjuud Honori esindajatega. Telefone sai kohapeal proovida, aga kaasa testimiseks saab millalgi hiljem. Muus osas oli aga tegemist täiesti tavalise suurejoonelise uue telefoni maailma esmaesitluse show´ga, kus Honor võrdles ka uute tippmudelite kaameraomadusi ja näitas, milles nende telefon teistest üle on.

Honor on noortebränd, mille saadikuteks on maailmakuulsad noored - sportlased, kunstiinimesed, kuulsused. Honoril tulevad ka elustiilikeskused, mis tehakse Moskvasse, Madridi, Chengdusse jt linnadesse.

Honor 20 Pro tagakaas on kihiline ja läbipaistev, nii et valgus paistab läbi ja murdub kihiliselt. 6,26-tolline ekraan on suur ja ere.

Sõrmejäljelugeja on küljel nupu all, mitte taga ega ees ega ekraani sees. Sellega on lugemiskiirus 0,3 s, mis on väga kiire.

Honor 20 Pro tuleb kahte värvi, phantom sinine ja phantom must.

Honor 20 on must ja "islandi" valge, tuleb ka Moscinoga koostöös moetelefone värviliste mustriliste korpustega.

Vahetatavad objektiivid - need saavutatakse nelja tagakaameraga koostöös: lainurk, normaalkaamera, tele ja makro on need neli kaamerat taga. Vastavalt 16, 48, 8 ja 2 MP.

Seega saab ka makrot teha spetsiaalse eraldi sensoriga.

Põhikaamera on aga f/1.4 ehk maailma suurima avaga ning 48 MP Sony rekordsensoriga.

Hea pildi teeb hämaras hea stabilisaator, suur ava ja sensori suurus. Honor 20 Pro-l on kõik need tingimused olemas hämaras hea pildi tegemiseks.

Honor 20 Pro maailma suurima avaga mobiilioptika – f/1,4 avaga laseb 50% rohkem valgust sisse kui näiteks iPhone X Max. Optiline neljasuunaline pildistabilisaator ning AIS Super Night Mode teeb 16 erineva säriga pilti korraga ja paneb need siis intelligentsete algoritmidega kokku, eemaldades müra. ISO 204 800 on isegi tavakaamerate seas väga hea tundlikkus.

4x optiline suurendus, kuni 10x suurendus koos digiga. 4 cm kauguselt saab teha makrofotot.

DXOMark andis Pro mudelile 111 punkti mobiilide kategoorias. Honor 20 Pro-st eespool on kaks mobiili - Huawei P30 Pro 112 punktiga ja Galaxy S10 5G sama paljude punktidega tagakaamera eest.

Mälu on Honor 20 Pro-l 8 GB ja välkmälu 256 GB. 59% kiiremini käivituvad äpid nüüd uues telefonis.

Aku laeb kiirlaadimisega 50% täis 30 minutiga.

Virtual 9.1 Surround Sound heli on suunatud noortele kasutajatele. Töötab enamuse kõrvaklappidega.

Honor 20 (6 GB / 128 GB) maksab 499 eurot, Honor 20 Pro (8 GB / 256 GB) aga 599 eurot. Honor 20 Lite mudel 299 eurot. Lite tuleb müügile peaaegu kohe, teiste uute Honor 20-tega peab veel mõne nädala ootama.

OSTA JA OODATA? Ei tahaks kohe põhjapanevat soovitust anda, kuna vaid demo põhjal on raske kaamera headust hinnata, aga võrreldes varasemate esitlustega võib uskuda, et need neli tagakaamerat teevad odavama ja keskkliassi telefonides väga häid pilte. Ilmselt ka uuel tasemel ööpildistamine võiks jõuda nüüd selliste telefonidega massidesse - selge, HDR ja müravaba. Kui tehnoloogiline külm sõda muidugi veel mõnda takistust ei heida.