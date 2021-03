Eesti poodidesse tulevad 2023. aastal tööle humanoidrobotid

Baltikumi juhtiv jaekaubandustehnoloogiafirma StrongPoint teatas, et investeerib ettevõttesse Halodi Robotics ligi 800 000 eurot ja loob ettevõttega strateegilise partnerluse, et arendada humanoidroboteid, mida saaks kasutada jaekaubanduses. Roboti esimene prototüüp on plaanis luua käesoleva aasta lõpuks ja 2023. aastast võiks alata masstootmine ja lahenduse rakendamine poekettides.

Koostöös plaanitakse arendada spetsiaalselt jaemüügisektori jaoks mõeldud humanoidroboteid, mis oleks valdkonnas esmakordne. Masinate ülesanne ei ole asendada kauplustes töötavaid inimesi, vaid aidata poekettidel tegeleda lihtsamate ülesannetega, näiteks e-poest ostetud kaupadele järele tulnud klientide teenindamise või toodete lettidele panemise ja korrastamisega. Lahenduse eeliseks on fakt, et masinad saaksid töötada ööpäevaringselt ja tulevikus teha ka toodete inventuuri.

Kui esimene prototüüp valmib juba sel aastal, siis esimesed katsetused reaalsetes poodides plaanitakse läbi viia järgmisel aastal ning 2023. aastal saaksid poed robotid soovi korral juba suuremas mahus kasutusele võtta.

„Jaekaubandustehnoloogiad on viimastel aastatel märkimisväärselt edasi arenenud ja taolistesse tehnoloogiatesse investeerimine aitab poodidel erinevaid protsesse palju kiiremini ja efektiivsemalt korraldada. Uute tehnoloogiate loomisel on oluline luua lahendusi, mis on kaubanduses töötavatele inimestele toeks ja jätavad neile rohkem aega olulisega tegelemiseks. Meil on koostöö üle hea meel ja ootame juba hetke, mil saame humanoidrobotid laiemalt kättesaadavaks teha,“ ütles StrongPoint Baltikumi tegevjuht Rimantas Mažulis.

„Meil on väga hea meel sellise projekti raames StrongPointiga koostööd teha. Ettevõttel on aastakümnete jagu kogemusi ja teadmisi jaekaubandusvaldkonnast, seega on neil väga head teadmised sellest, kuidas uute tehnoloogiliste lahendustega klientide kogemust paremaks teha,“ rääkis Halodi Roboticsi tegevjuht Bernt Børnich.

Juba praegu kasutavad Euroopa ja kogu maailma jaekaubandusettevõtteid eri tüüpi roboteid, mis täidavad kindlat funktsiooni – informeerimine, toodete skaneerimine, ruumide koristamine jne, kuid siiani pole kasutusel roboteid, mis suudaks jäljendada inimese käeliigutusi ja aidata komplekssemate ülesannetega.

Halodi Robotics on maailma juhtiv humanoidrobotite tarnija. Kokku investeerib StrongPoint ettevõttesse ligi 800 000 eurot (8 miljonit Norra krooni), millest pool on mõeldud tootearenduseks ja pool otseseks investeeringuks Halodi Roboticsisse.