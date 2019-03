Kas põhjamaade suurim IT-mess Dustin võiks pürgida CEBITi asenduseks?

Nüüd, kus CEBIT on lõpetanud, otsustas Arvutimaailm vaadata, kas kuskil lähedal on veel mõni selline IT-mess, kuhu kõik tuntud tegijad kokku tulevad ja oma tooteid näitavad ilma spetsialiseerumiseta tarbijaelektroonikale või mobiilidele, mis on kindlasti kõige kuumemad teemad. Stockholmis toimubki igal aastal üks IT-mess, mida reklaamitakse välja kui põhjamaade suurimat. Nimeks Dustin Expo.

Kõigepealt - see on ühe suure Rootsi IT teenuste ja kaupade müüja Dustini korraldatud mess. Ja kohe seejärel peab muidugi ära mainima, et see pole nagu Hannoveris, kus ei jõuagi kõiki messihalle päeva jooksul isegi mitte läbi joosta - mastaabid on hoopis teised. Dustin on pisike. Aga võib-olla on see hea ka.

Nimelt asub kogu mess Stocholmi Globe´is - selles suures kuplis, millest sõidab üle vaatekapsel. Paljud Stockholmis käinud on kindlasti sealt vaadet linnale nautimas käinud. Selle kupli all on suur areen, mis ongi messi ainuke "messihall". Ringikujulisel platsil on mitmes ringis messiboksid, mess on nagu tõeline vanakooli mess ikka, kus leidub midagi ka neile, kes nänni koguvad (lugematul hulgal pastakaid, Rubiku "madu", stressipallid ja -südamed, tasuta kohv ja kommid, päeva saab sisustatud). Kohal on enamus suuri tegijaid praegu IT-maailmas: Samsung, Huawei, Cisco, Intel, HP, Canon, Epson jne. Huawei, Canon ja Samsung ei näita aga ainult lõpptarbija vidinaid, vaid päris palju on ka ärikasutajale mõeldud tooteid, mis teeb Dustini CEBITile sarnaseks. Huawei boksis oli isegi mingeid serveriräkke näha. Samsung aga näitas pööratavaid koosolekumonitore, millele saab kirjutada.

Aga las parem pildid räägivad edasi, mis sellel Eesti külalise jaoks üsna mugaval messil toimus. Mugaval selles mõttes, et hea lähedal on kohale minna nii lennuki kui laevaga. Laevalt on vaid kahe metrooga sõita.



Sissepääs on ikka vägagi nagu CEBIT. Lipud, seljakottidega IT-huvilised.



Huawei messiboksis oli põhitooteks Mate20 Pro. Natuke näidati ka serveriräkkidesse käivaid seadmeid ning Rootsis ilmselt müüakse ka Matebooke, mida oli mitmeid väljas. Muu kohta öeldi, et 26. märtsil saab teada. Seda läheb AM juba järgmisena vaatama.



Suuri esmaesitlusi ei tehtud, kuid HP oli välja toonud vaid paar päeva tagasi esitletud Windowsi maailma kõige teravama VR seadme Reverb. Seda ka demoti, seljas on HP VR arvuti. Reverb on nn Mixed Reality virtuaalreaalsuse lahendus, mis lubab sul näha ka "päris" maailma tehismaailmaga koos. tegemist on 2160 x 2160 resolutiooniga optikaga, mis praegu on Windowsiga seadmete seas parim.



LightScene on Epsoni laser-valgusporjektsioon, mida on vist sõnadega üsna raske seletada, pildilt tasub jälgida kujutist, mille vasakul olev seade printeripaberile kuvab. See liigub ka. Veel parem - vaata tutvustavat videot.



Põhjamaade suurim IT-mess, ütleb suur reklaamtahvel.



Loomulikult oli ka koloriitseid ettekandeid ja esinejaid.



Leia pildilt Mikko Hypponen! Muidugi ei saanud ka Dustin Expo F-Secure´i karismaatilise juhita, kui teemaks tuli IT-turvalisus. Hypponen on korduvalt Eestis käinud ja ehkki põhijutt jääb samaks, on üht-teist uut lisandunud. Tema oli ka päeva peaesineja. Räägib, et nüüd on paljudes ettevõtetes sisse häkitud nii, et alles aasta hiljem see avastatakse. Sellepärast, et häkkerid enam ei näita ehmatavaid vilkuvaid pealuupilte, kui keegi on ära häkitud, vaid seda tehakse salaja ning raha pärast. Mitte midagi pole näha, taustal aga varastatakse andmeid, tegeletakse rahapesu ja muude sigadustega. Viimase aja suurim trend on ka kuritegelikud gängid, mis tegelevad küberväljapressimistega.

Kas tuleb uus CEBIT?

Dustin Expo on küll nagu väike CEBIT kohati, kuid kas sellist CEBIT-it, mis kunagi Hannoveris toimus, ongi enam vaja? Messide tähendus on palju muutunud, on veel muidugi ka neid, kellel meeldib bokside vahel uidata, kuid tavaliselt on selleks olemas Internet, kust kõik vajaliku kätte saab. Samas, kui tahad kevadises Stockholmis käia ja end mõne tunni jooksul kurssi viia, mida suured tehnoloogiahiiud Põhjamaade klientidele praegu pakuvad, siis tasub ehk Globe´ist läbi hüpata.