Kui kisub külmaks: leia endale koju ilmajaam!

(Sisuturundus)

Huvitav, kas õues oli siis juba kõva miinus? See küsimus vaevas täna hommikul paljusid, kuid paljud said uskuda vaid lähima "ametliku" ilmajaama näitusid. Mõned varased tööleruttajad märkasid lompidel kerget jääkirmetist, seega oli külm küll. Liikluses hoiatas politsei olema ettevaatlik, sest oli musta jää oht. Kui aga tahad kohe üles tõustes teada, kas pead minema juba varem välja autoakent kraapima, hangi endale kahe temperatuurinäiduga nutikas kodune ilmajaam.

Valisime välja mõned, millest võiks nüüd, külmade saabudes kasu olla.

Houzetek 5006A - 45,19 eurot

Vastavalt ilmale ekraani taustavärvi muutval jaamal Houzetek 5006A on ka välise anduri küljes väike LCD ekraan, kust saab temperatuurinäitu ja õhuniiskust lugeda. Tubane andur mõõdab temperatuuri, õhuniiskust ja õhurõhku, niiskuse ja temperatuuri põhjal arvutatakse välja mugavusindeks ning baromeetri näidu muutumisest ennustatakse, kas kisub vihmale või tuleb pigem selge ilm.

Vasakus nurgas näeb kuu faase, samuti on ekraanil kellaaeg ja kuupäev. Kella pole vaja pidevalt õigeks sättida, kuna seade kasutab Saksamaalt Mainflingenist edastatavat raadiosignaali, mis kalibreerib kõiki ühilduvaid kellasid aatomkella järgi. Kuna meie asume sellest Saksa raadiomastist vähem kui 2000 km kaugusel, siis DCF77 standardile vastav sünkroniseerimine toimib. Tavaliselt õnnestub see öösiti, kui on vähem häirijaid.

FanJu FJ3365 - 24,64 eurot

Puust raamiga ja värvilise ekraaniga ilmajaam FanJu FJ3365 on üks populaarseimatest jaamadest Gearbestis. Sellel on samuti olemas kõik vajalik õue- ja toatemperatuuri mõõtmiseks: maksimum- ja miinimumtemperatuurid, et saaksid teada, kas öösel ikka kukkus miinusesse ja kui sügavale, õhuniiskus, õhurõhk, baromeetriline ilmaennustus, lisaks alarmid ja kuu faasid. Toidet saab baasjaam kas patareidest või seinalaadijast, õues olev ekraaniga sensor patareidest.

Minimaalne andur: temperatuur + õhuniiskus - 3,6 eurot

Väike temperatuuriandur näitab vaid kohapealset temperatuuri ja õhuniiskust. Kuna see ei maksa peaaegu midagi, võid neid hulgi paigutada igale poole, kus soovid temperatuuri ja õhuniiskust jälgida. Just praegu on eriti oluline ka niiskusenäit, sest liigne niiskus võib tekitada hallitust. Toiteks on kaks nööp-akut, mis kestavad aastaid.