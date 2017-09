LG toob automaailma uued OLED tagatuled

Aina rohkem IT maailmast tuntud tehnoloogiafirmasid trügib ka autonäitustele. Elektroonikaettevõte LG teeb tänavusel Frankfurdi rahvusvahelisel autonäitusel oma debüüdi, esitledes seal uusimaid LED-tehnoloogiaid autotööstusele. Olulisimaks neist võib pidada ettevõtte esimesi täiustatud OLED tagatulesid ühe Euroopa suurima autotootja sõidukitel. Lisaks tutvustatakse isesõitvate ideeautode värskemaid tehnoloogilisi lahendusi.

LG poolt disainitud ja esitlemisele tulevad OLED tagatuled autodele on juhtiva OLED teleritootja tähtsaim toode autonäitusel. Frankfurdis esitlemisele tulev LG OLED tagatuli on tavalisest valgusmoodulist taustvalgustuse puudumise tõttu kompaktsem ja kuni 85-90% väiksem. Samuti on töötemperatuur madalam, mistõttu on LG OLED lambid vastupidavamad ja pikema elueaga kui tavalised tagatuled.

Lisaks esitleb LG algaval autonäitusel muuhulgas ka oma AV navigatsioonisüsteeme, infotainment-süsteeme ja mugavuslahendusi nagu ADAS kaamerad, LCD näidikuplokid ja elektrilised kompressorid.