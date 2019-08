Varsti elutubades: Oneplus hakkab nutitelereid tootma

OnePlus´i asutaja ning tegevjuht Pete Lau andis hiljuti foorumis teada, et peagi on oodata OnePlus TV´d. Lubatakse väga head heli ja pildi kvaliteeti ning muidugi ka eristuvat disaini. Nutiteleri arendamise põhjuseks on OnePlus´i kindel plaan saada jalg ukse vahele nutistu ehk asjade interneti maailmas.

Lubatakse hakata tegema ka tihedat koostööd teiste nutiseadmete ja teenustega.

Juba on välja käidud uue toote logo:

Nagu foorumis mainitakse, tuleb uus nutiteler välja juba ülikiirelt - alates septembrist, kuid paraku siis vaid India turule. Mujal maailmas saadavuse kohta pole veel midagi öeldud.

Juba on lekkinud mõned tehnilised andmed OnePlus TV-st:

Ekraan saab olema 55-tolline, QLED (ilmselt 4K resoga)

Kiibiks uhiuus MediaTek MT5670 SoC

Graafikakaardiks Mali-G51

Mälu 3 GB (RAM)

operatsioonisüsteemiks Android Pie

Hind saab olema taskukohane, Lau sõnul proovivad nad positsioneeruda kuhugi premium-klassi, kuid pakuvad toodet konkurentidest odavamalt.