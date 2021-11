Philipsi uus 28-tolline 4K UHD monitor 288E2UAE - muljetavaldavad värvid ja tööomadused

(Sisuturundus)

Philipsi uus monitor 288E2UAE (28"/71,1 cm), millel on 4K-resolutsioon, 10-bitine IPS-paneel, USB 3.2 SuperSpeed-ühendus ning õhuke atraktiivne disain, sobib ideaalselt kasutajale, kes vajab nii meelelahutuseks kui tööks stiilse välimuse ja profiklassi omadustega kuvarit. Tänu kõrgele 4K-resolutsioonile ja pikslitihedusele 157 ppi on pilt üliterav ning 1,07 miljardit värvi, 119% sRGB värviruumi katvus ja DeltaE värvitäpsusväärtus < 2 muudavad kujutised erksaks ja loomulikuks.

Värviline elu

Kasutaja eeldab igalt monitorilt parimat kasutuskogemust ja Philips 288E2UAE suudab seda pakkuda: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) resolutsioon, eriti lai värvigamma. Tänu võimekusele kuvada 1,07 miljardit värvi muutub iga toon elavaks ja kõik detailid on selged. 28” kuvaris kasutatakse IPS-paneeli ja SmartContrast- tehnoloogiat, mis võimaldab eristada detaile isegi tumedatel aladel, pakkudes kasutajale täpselt sellist meeldivat vaatamiskogemust, mida Philipsi monitorilt eeldatakse. Keerukamata ülesannete puhul tuleb appi MultiView- tehnoloogia, mis võimaldab ühendada pilt-pildis või kõrvuti piltide režiimi, kasutades nii ühe monitoriga kahte seadet, näiteks laua- ja sülearvutit.

Kiire ja lihtne

Kasutaja soovib, et tööks, meelelahutuseks ja kõikideks muudeks tegevusteks kasutatav seade oleks kiire ja käepärane. Philips 288E2UAE on varustatud nelja pordiga USB 3.2 jaoturiga, millel on üks sisend- ja neli väljundpesa, mis võimaldavad kasutajal ühendada monitoriga klaviatuuri ja hiire. Üks USB-pesa toetab kiirlaadimist ja vastab USB-IFi akude laadimisstandardile (BC1.2), võimaldades laadida ühilduvaid nutitelefone. Kasutusvõimaluste suurendamiseks on monitoril ka HDMI- ja DisplayPorti ühendused. Kõik pordid asuvad ühes horisontaalreas monitori tagaküljel ja kaablihaldussüsteem aitab töökohta korras hoida. Elu teeb veel lihtsamaks ümberlülitusnupp EasySelect, mis annab kiire juurdepääsu monitorimenüüle. Kõikide detailide puhul on lähtutud eesmärgist hoida esiservad puhtad ja tagada töölaual kord.

Disain ja mugavus

Philipsi monitorid on tuntud elegantse disaini ja mugavusfunktsioonide poolest ning Philips 288E2UAE jääb nendele põhimõtetele kindlaks. Selle ülikitsad servad, õhuke disain ja elegantne jalg sobivad hästi disainiteadlikule kasutajale, andes samas tema käsutusse suure vaateala. Reguleeritavat jalga saab kallutada (-5/20°) ning 100 mm ulatuses sobivale kõrgusele sättida. Silmasõbralikul mudelil 288E2UAE on peegeldusvaba ekraan, paberilt lugemisega võrreldav lugemisrežiim EasyRead, värelusvaba tehnoloogia ja vähendatud sinise valguse režiim vaatamismugavuse suurendamiseks.

Kõnealune Philipsi monitor paistab silma ka oma keskkonnasõbralikkuse poolest. See vastab direktiivi RoHS nõuetele, sellel on EnergyStar 8.0 ja TCO-sertifikaadid, see ei sisalda pliid ega elavhõbedat ning selle pakend on 100% ringlussevõetav.

Philips 288E2UAE on müügil soovitusliku jaehinnaga 329 €.