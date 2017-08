Kas üks kallis nutitelefon sobiks ka arvutiks?

Nagu me teame, jälgib nii Google kui Facebook meie otsinguid ja internetikülastuse harjumusi ning seega suunab meile ka vastavasisulisi reklaame.

Üks, mis otsides informatsiooni Samsung Galaxy S8 kohta igale poole ilmuma hakkas, oli Samsung DeX Stationi reklaam.

Ilmselgelt tahtsin seda imevigurit oma silmaga näha, et proovida aastases testis oleva Galaxy S8-ga. Testimiseks selle ka saime, kuid kahjuks sai seda testida vaid ühe sessiooni, kuna teist korda ei ühendunud seade enam ühegi mobiiliga ning müsteeriaks jääb, kas viga oli meie AM.ee aastase testi telefoniga, mis muidu töötab laitmatult või DeX dokis.

DeX on tark dokk, mis peaks võimaldama liikuvatel inimestel oma arvuti koju jätta ning lahkuda kodust/kontorist vaid telefoni ning selle konservikarbi suuruse kettaga.

Ühendub see Galaxy S8 telefonidega (ja muidugi ka uue Note8-ga) üle USB Type C pordi, suunates pildi üle HDMI kaabli telekasse, monitori vm.

Kuid päris lilleline see kõik kahjuks ei ole.

Samamoodi, nagu ei sobi paljud äpid tahvli jaoks, ei ole ka DeX-i puhul erilist eelist Androidi sadadest tuhandetest rakendustest. Täisekraanil enamike asju kasutada ei saa ehk siis kasulike äppe on ainult käputäis ning Microsofti tooted, mis reklaamvideos läbi jooksevad, vajavad raha eest soetamist.

Teised kontoritarkvara-tooted ei ole aga DeX-kõlbulikud ning on kasutatavad vaid läbi tahvli resolutsiooniga lukuaugu.

Kui Androidi ja DeXi funktsionaalsusest on vähe, on võimalik lauaarvuti töölauda kasutada üle virtual desktopi, mis kahjuks enamikel juhtudel on tasuline või ei anna täit kasutajakogemust, kuna ei tööta üle täisekraani.

Dokil on võrgukaabli pesa, HDMI, kaks täismõõdus USB-d ning USB Type C voolusisend.

Bluetooth klaviatuur ühenda enne dokkimist!

Juhtmevaba klaviatuur on mõistlik valik seda tüüpi seadmele, kuid Bluetooth-ühenduse puhul tasub paaritada, kasutades telefoni.

Ühendades Galaxy S8 doki, läheb selle pilt mustaks ning kogu info suunatakse monitoriekraanile. Paraku monitoril ei ole ühenduvuse funktsionaalsust ning näiteks paaritamise koodi ei ole võimalik sisse toksida või isegi ekraani avada, kuna pole klaviatuuri. DeXil on ka kaks USB pesa, millega näiteks võib ühendada juhtmega klaviatuurid ja hiired. Need töötavad kohe peale ühendamist.

Salvesta oma dokumendid enne dokkimist ja lahti ühendamist!

Haarates kiiruga telefoni dokist ning järgmine kord lahti lukustades teavitab telefon uljalt, et sinu lahtiolevad dokumendid kaotati ning ei ole neid võimalik enam taastada. Mingil põhjusel, olgugi et kogu raalimine käib telefonis, ei salvesta või ei jäta avatuks see sinu dokumente enne lahti ühendamist. Kindlasti salvesta ja sule rakendused enne, kui ühendad telefoni dokist lahti.

Ideena on muidugi tegu väga vinge tootega, kuid enamasti ringi liikudes eeldab see ühendamist kas hotelli teleritega, sest mina ei ole veel näinud sõltumata tärnidest hotelle, kus oleks külastajatele laua peal kasutamiseks valmis monitor, klaviatuur ja hiir (mis iseenesest oleks vinge idee ja kindlasti kuskil juba on).

Seni palun säästke oma närve ning ostke endale süler või tahvelarvutile klaviatuur.