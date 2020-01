Istu ja sõida! Segway S-Pod lubab tasakaaluliikuril mugavalt istuda

Kohe on algamas CES ehk suur iga-aastane tarbijaelektroonikamess Las Vegases, kuhu on sel aastal korraldaja poolt lubatud isegi seksitööstuse mänguasjad, rääkimata juba varemgi kohal olnud elektriliikurite tootjatest ja köögimasinatest. Segway kavatseb nüüd üllatada istmega kaherattaliste liikuritega, millel saab mugavalt jalga puhata ning kahel rattal kiirelt ja mitte hulgakaupa edasi kulgeda.

Tasakaaluliikur töötab ikka samal põhimõttel, nagu Segway ikka, hoides kahel rattal ise tasakaalu, kuid liikumine on veidi teistmoodi. Edasi liikumiseks ei pea ette kallutama ning pidurdamiseks taha, vaid kõike saab teha veel mugavamalt lahtikäiva puldiga. Tasakaalu hoides saab väga kergelt manööverdada ning kahel rattal kasvõi kohapeal ümber pöörata.

Sõiduk arendab kiirust kuni 40 km/h, on suunatud lennujaamades, suurtes kaubanduskeskustes ja targa linna lühematel distantsidel personaalse transpordivahendina kasutamiseks. Segway-Ninebot on praegugi suur tegija elektritõukekate rendiäris, pakkudes oma liikureid paljudele pakkujatele (sealhulgas Bolt´ile), istmega Segway võib olla ka selles valdkonnas uus mugav transpordilahendus.

Pressiteates ütleb tootja, et inspiratsiooni uue kapsli loomiseks saati sellest "Jurassic Parki" filmis nähtud Gyrosphere´ist:

Ees ja taga on S-Podil näha väikseid lisarattakesi, mis mõeldud kapsli toetamiseks juhul, kui see seisab ja sõitjat ootab või väljalülitatud olekus transpordiks uude kohta. Meie siin põhjamaises kliimas loomulikult loodame ja ootame, et tuleb ka "Jurassic Parki" stiilis kate lume ja vihma eest kaitsmiseks, et saaks igal ajal kahel rattal mugavalt kulgeda.

Prototüübi sõiduulatus on ligikaudu 70 km, mis nii suure ja raske (150 kg) liikuri kohta on päris hea. Kui kaua see seade laeb ja millised on muud tehnilised andmed, see veel pressiteatest ei selgu. S-Podi tutvustatakse 7. jaanuaril CES-il Las Vegases koos terve rea uute Segway-Nineboti elektritõuksidega. Ilmselt jõuab liikur müüki 2020. aasta lõpus või järgmise aasta alguses, hind pole teada.