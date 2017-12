Pildikesi Põhjamaade suurimalt tehnoloogiakonverentsilt Slush: Eesti startupid suurel laval, lörts ja kaamos

Põhjamaade suurim tehnoloogiakonverents Slush toimub aasta kõige depressiivsemal ajal: novembri lõpus, kui väljas on pime, lörtsine ja külm. Turistid ei taha välja minna, veel vähem tekib neil mõte minna kuhugi Helsingisse. Võib-olla tulevad alles jõulude paiku ja aastavahetusel. Kuid 20 000 tehnoloogiahuvilist on kohal, sealhulgas mitu tuhat idufirmat, 1500 investorit ja kolm printsi.



Tundeline retk Helsingi kesklinnast kaamosesse. Kerget lörtsi loomulikult sajab.



Tüüpiline Soome novembris: raagus, märg ja hall. Erinevalt Eestist aga on siin graniitkaljud.



Just sel sügisesel kaamosehetkel aetaksegi üle maailma Helsingi messikesskusse kokku tehnoloogiafriigid.



Selleaastane slogan on "Nothing normal ever changed a damn thing. Hey weirdos, step in."



Põhimõtteliselt avaneb selline vaade, kui virtuaalselt vaadata. Central Stage´i ümbritsevad ringikujuliselt euroaluste virnad, kus kuulatakse idufirmade kogemusi, Fireside Stage on kohtumispaikade taga, Founder Stage´il räägivad tuntud tegijad sellest, kuidas nad kunagi alustasid ja sinna jõudsid, kus praegu on. Igal pool vahel on väikesed startup-letid, suuremad tuntud tehnoloogiafirmade messiboksid (Google, Microsoft, Samsung, Nokia jt) ning paremal on näha sauna-ala, kus saab korraldada kohtumisi soomepärasemas õhkkonnas.



Slushi avas Soome president Sauli Niinistö. Foto: (C) Slush Media



Iga teine-kolmas jutt Slushil keerleb tehisintellekti ümber. ABB näitas aga intelligentset robotit, mis serveerib ise kohvi.



Founder Stage: nagu oleks sattunud rokikontserdile. Ja rokistaarid olid laval ka - tehnoloogiamaailma omad.



Central Stage. Siin astusid üles ka Eesti Startup-maffia liikmed.

Näiteks Karoli Hindriks Jobbaticalist. Neil oli Slushil ka oma väike boks.

Või Kaidi Ruusalepp Funderbeamist.



Soomlastel on Google´iga rohkem vedanud. Google on neil alati kohal, ka Google´i teenused jõuavad esimeste seas Soome turule. Eesti on tavaliselt viimaste seas. Suur Google´i boks oli täidetud huvilistega ja räägiti, mida uut on oodata Google´i teenustelt.



Muidugi oli kohal ka Elisa, Soome oma telekomifirma ning jagas idufirmadele hinnalisi auhindu.



Elisa asus kohe Central Stage´i kõrval.

Muidugi tuli peibutada ka uute autodega.



Ja veel tagasi korra Google´i juurde, siin paistis olevat ühel hetkel suurem tunglemine. Ei, piparkooke ei jagatud, hoopis Google Career võttis jutule. Google´is töötamine on suure osa IT-inimeste unistuste töökoht ja Soomes võetakse tööle.



Nokia oli ka idufirmade keskele uued võrsed ajanud. Nokia 8 oli fookuses, kuid lisaks ka Nokia tehisreaalsuse-seadmed OZO. Kui OZO panoraamkaamera on praegu pandud riiulisse paremaid aegu ootama, siis 360-kraadi helilahendus OZO Audio oli täitsa olemas ning seda toetab ka uus Nokia 8. Panoraamheli on uus stereo - pöörad pead ja mitte helipilt ei pööra kaasa, vaid jääb paigale.



Microsoftil on startuppidele päris palju pakkuda lisaks pisikestele pehmetele kott-toolidele, mida sai ka muidugi kasutada. Tuntud märksõnad nagu virtuaalreaalsus, AI, pilveteenused olid kõik kohapealse spetsialistiga olemas.



Slushi äpist leidis veel mõnesid OÜ-sid, mis Eestist konverentsile olid tulnud. Ja muidugi ei maksa unustada võistlustulle astunud Callmidwife´i, millest oleme juba kirjutanud. Lisaks veel ka korraldajatega koostööd tegev Meetfrank, mis aitab konverentsil osalejatel sobivat tööd leida.

Slushi idee mõtles välja Some tehnoloogiaettevõtja Peter Vesterbacka ja seda korraldab Startup Sauna OY.