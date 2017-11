Eesti iduettevõte CallMidwife osaleb Jansseni ja Johnson & Johnson Innovationi korraldatud innovatsioonivõistluse finaalis

Eesti iduettevõte CallMidwife osaleb Janssen ja Johnson & Johnson Innovation korraldatud innovatsioonivõistluse finaalis Soomes, mille eesmärgiks on pakkuda välja uudseid ideid laste tervise edendamiseks, lastehaiguste varasemaks tuvastamiseks ja tervisliku kasvatuse toetamiseks.

Seitse finalisti asuvad võistlema selle nimel, et tagada rahastus oma uuenduslikule ideele „Tuleviku beebipaki“ jaoks Euroopa suurima ettevõtlusürituse Slush 2017 raames toimuval äriideede esitlusvõistlusel.

Janssen Research & Development LLC, üks kontserni Johnson & Johnson allüksusesse Janssen Pharmaceutical Companies kuuluv ettevõte tegi täna koos Soome innovatsioonifondi Sitra, Soome innovatsiooni rahastamise agentuuri Tekes ja Soome tehnoloogia uurimiskeskusega VTT Oy teatavaks järgmise põlvkonna beebipakkide võistluse Next-Gen Baby Box QuickFire Challenge seitse finalisti. Need valiti välja kokku 135 osaleja seast üle kogu maailma (75 Põhja-Ameerikast, 44 Euroopast, 9 Aasiast, 5 Austraaliast ja 2 Lõuna-Ameerikast), kes pakkusid välja oma uudsed ideed laste tervise edendamiseks, lastehaiguste varasemaks tuvastamiseks ja tervisliku kasvatuse toetamiseks.

„Loodame järgmise põlvkonna beebipakkide võistluse Next-Gen Baby Box QuickFire Challenge kaudu toetada tulevasi murrangulisi lahendusi, mis aitavad muuta veelgi väärtuslikumaks Soome eduka beebipakkide programmi, s.t 80 aastat kestnud programmi, mis toob olulisema tervisega seotud info väikelaste ja nende vanemateni,“ selgitas Ben Wiegand (PhD), Jansseni üksuse World Without Disease Accelerator peadirektor. „Ühel olulisimal tervise- ja tehnoloogia vallas tegutsevate idufirmade kokkusaamisel Slush antakse finalistidele ainulaadne võimalus kindlustada toetus oma uuenduslikule ideele, mis võib hakata tulevikus mõjutama väikelaste tervise arengut.“

Seitse finalisti, kes läbisid möödunud kuul struktuurse juhendamisprogrammi, esitlevad oma ideid kohtunikele 30. novembril 2017 Helsingis Soomes toimuval Slushil – Euroopa ühel juhtival iduettevõtluse ja tehnoloogia üritusel.

Need, kes soovivad võistlust Next-Gen Baby Box QuickFire Challenge oma silmaga jälgida, võivad tulla ise kohale Kokoustamo koosolekuruumi nr 102 kell 14.00 või kasutada osalemiseks Periscope’i rakendust või Twitterit (@jnjinnovation).

Kõik finalistid said auhinnaks reisi, et osaleda Slushil toimuval äriideede esitlusvõistlusel; võitja(te) peaauhind on kuni 150 000 dollari suurune rahastamisfond, millele võib järgneda täiendav rahastus, et korraldada tulevikus Soomes katseprogrammid. Väljavalitud võitja(te)l on õigus saada lisarahastust, esitades tõendid oma kontseptsiooni vahe-eesmärkide saavutamise kohta, mis kinnitavad täiendavalt ideede tulemuslikkust, ja need võidakse võtta kaalumisele laste tervise tulevikukontseptsioonidena või lisada nn tuleviku beebipakki.“

Seitse finalisti on järgmised:

Connido Ltd. – Bluebell on uuenduslik väikelaste jälgimise süsteem, mis annab lapsevanematele juhtnööre selle kohta, kuidas lapse päevakava täiustada ja tema heaolu suurendada, samuti selle kohta, kuidas hoida enda tervist.

– Bluebell on uuenduslik väikelaste jälgimise süsteem, mis annab lapsevanematele juhtnööre selle kohta, kuidas lapse päevakava täiustada ja tema heaolu suurendada, samuti selle kohta, kuidas hoida enda tervist. CallMidwife.com (Eesti start’up ettevõte) – veebi- ja mobiilipõhine rakendus rasedatele ja tulevastele lapsevanematele, et jälgida raseduse kulgu, määrata diagnoos eri kaebustele ja omada juurdepääsu koduse ravi suunistele.

(Eesti start’up ettevõte) – veebi- ja mobiilipõhine rakendus rasedatele ja tulevastele lapsevanematele, et jälgida raseduse kulgu, määrata diagnoos eri kaebustele ja omada juurdepääsu koduse ravi suunistele. Elemental Software – Elementali pilvepõhist suhtlusplatvormi Social Prescribing on lihtne kasutada ning see võimaldab arvukate tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandevaldkondade kaupa rakendada, võrrelda ja pakkuda konkreetsele kogukonnale vajalikke saatelehti.

– Elementali pilvepõhist suhtlusplatvormi Social Prescribing on lihtne kasutada ning see võimaldab arvukate tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandevaldkondade kaupa rakendada, võrrelda ja pakkuda konkreetsele kogukonnale vajalikke saatelehti. iDE8 Ltd. – ühekordne valutu meditsiiniseade, et tuvastada glükoosi ja ketoonide tõusnud taset imikutel ja väikelastel.

– ühekordne valutu meditsiiniseade, et tuvastada glükoosi ja ketoonide tõusnud taset imikutel ja väikelastel. Kuura Health – ööpäevaringne digitaalne platvorm kõigi lapsevanemaks olemise ja laste tervisega seotud murede jaoks; selle töös rakendatakse tehisintellekti ja kliinilisi teadmisi.

– ööpäevaringne digitaalne platvorm kõigi lapsevanemaks olemise ja laste tervisega seotud murede jaoks; selle töös rakendatakse tehisintellekti ja kliinilisi teadmisi. Small World Social – tehnoloogiaplatvorm, mis ühendab lapseootel ja äsja emaks saanud naisi tervishoiuspetsialistidega ja kogukonnas tegutsevate juhendajate/vabatahtlikega, kes pakuvad abi imetamisel ning vastsündinute eest hoolitsemisel.

– tehnoloogiaplatvorm, mis ühendab lapseootel ja äsja emaks saanud naisi tervishoiuspetsialistidega ja kogukonnas tegutsevate juhendajate/vabatahtlikega, kes pakuvad abi imetamisel ning vastsündinute eest hoolitsemisel. Prapela LLC – vibratsioonitehnoloogia, mis aitab väikelastel hingata, lõõgastuda ja magada.

Võistlus QuickFire Challenges, mida korraldab ettevõtte Johnson & Johnson Innovation sõltumatu teadusuuringute inkubaator JLABS, on püstitanud endale eesmärgi luua pinnas murdelistele teadus- ja tervishoiulahendustele ning toetada neid, julgustades võistlusel osalema eri huvirühmi, sh tudengeid, ettevõtjaid, teadlasi ja idufirmasid.

