Telia Eesti uus telekanal Inspira sai identiteedi ja jõuab "eetrisse" jaanuari teises pooles

Telia Eesti tuleb järgmise aasta alguses välja oma telekanaliga, mis mõeldud traditsioonilise "lineaarse" televisiooni vaatajale. Aja jooksul lisandub ka uusi võimalusi ja tehnilisi lahendusi. Täna avalikustati uue telekanali Inspira visuaalne identiteet.

Telia Eesti turunduse ja brändi osakonna juht Ranno Pajuri ütles, et kuna Inspira eesmärk on pakkuda põnevat ja inspireerivat meelelahutust, siis on ka kanali visuaalne identiteet loodud nii, et see mõjuks mängulise ja loovana.

„Inspira visuaalse identiteedi aluseks on täiuslik proportsioon ehk kuldlõige, mida leidub nii looduses, kunstis, arhitektuuris kui paljudes teistes eluvaldkondades. Kuldlõikest inspireeritud elemendid moodustavad Inspira logo, mida saab vastavalt olukorrale paindlikult kasutada. Inspira põhivärvide valikul on lähtutud looduslähedusest ning seal on esindatud sinine, roheline ja kollane, mis tähistavad värvipsühholoogias kolmainsust – maa, tuul ja päike. Ühtlasi on need märksõnad, mis iseloomustavad ka uue telekanali aktiivset elustiili toetavat sisuvalikut,“ sõnas Pajuri.

Inspira kanali visuaalse identiteedi töötas välja loovagentuur Hmmm Creative Studio.

“Inspira brändi teeb disaini seisukohalt huvitavaks konstruktorsüsteem, mis ühendab käsitöö ja automatiseerimise. Näiteks sünnivad mitmed animatsioonid eetris autonoomselt, ilma n-ö inimkäe osaluseta. Samadest brändi elementidest on aga käsitööna loodud Inspira logo kirjatüüp. Meie jaoks on Telia ideaalne partner, sest hindab innovatsiooni ja põnevaid lahendusi ning seda ka disainis,” kommenteeris projekti Hmmm Creative Studio disainer Andreas Roosson.

Telia Eesti televisiooni ja multimeedia valdkonna juht Birjo Kiik lisas, et Inspira kanal jõuab kõigi Telia TV-teenuse klientideni jaanuari teises pooles. Tema kinnitusel saab sisulise poole pealt Inspira fookuses olema kolm sammast: sport, meelelahutus (ehk Eestis esmakordselt ja lokaliseeritud kujul linastuvad uued seriaalid ja filmid) ning erinevad kohalikud, oma-, ja koostööprojektid. Viimaste hulka kuuluvad näiteks kontserdid, otsesaated, Antarktika 200 ekspeditsioonist sündiv kümneosaline Bellingshauseni teleseriaal jne. Bellingshauseni sarja verivärsket treilerit saab näha SIIN.

„Kanali vanuseline sihtgrupp on 30-35-aastased ning vanemad televaatajad, kel on muuhulgas ka traditsioonilise televisiooni vaatamise harjumus. Alustame Inspira puhul nn tavapärasest telekanalist ja arendame sinna edaspidi erinevaid lahendusi juurde,“ lausus Kiik.

Inspira kanali lühikest videotutvustust näeb SIIN: