VIDEO: Tesla Model X-iga Lätti ja tagasi, ühe päevaga ja 8 euroga!

Räägitakse, et Lätis on odavad juurikad ja köögiviljad, kuna neid maksustatakse vähem. Jälle üks põhjus, miks Lätti minna. Kuid seekordne peamine põhjus Arvutimaailmal Lätis ära käia oli hoopis teine.

Nimelt sai toimetus testimiseks Tesla Mdel X-i. Selle legendaarse üles avanevate tagumiste ustega ja muidugi osaliselt isejuhtiva masina, mis linnamaasturina sobib ka maal madalamate küngaste vahel manööverdamiseks.

Kummutame müüte elektriautost, et välja selgitada, kui mõttetud need elektriautod ikkagi on. Kogu aeg on vaja laadida ja kaugele sõita ei ole võimalik? Proovime järgi! Kas saab sõita Tallinnast Iklasse ühe akutäiega või mitte?

Autopiloot ja püsikiirus sai pandud GPS-i järgi 90 km/h. Kui vaja, tegime möödasõidu.

Autos oli viis inimest + tagasi tulles ka mitu-mitu köögivilja, mis Lätis soodsamalt maksustatud.

Tehnika, mida teel olles kasutasime: