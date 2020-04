Ülemaailmsel kriisihäkatonil The Global Hack osales üle 12 000 osaleja 98 riigist

Üle 12 000 osaleja 98 riigist tulid möödunud nädalavahetusel kokku 48 tunniks, et välja töötada praktilisi lahendusi COVID-19’ga toimetulemiseks.

"Kuu aega tagasi, kui me korraldasime Eestis häkatoni #hackthecrisis, ei olnud meil sel hetkel veel arusaamist, et õige pea kasvame globaalseks algatuseks," ütles The Global Hack´i peakorraldaja Kai Isand. "Kuid see, mida oleme viimase kuu jooksul saavutanud, tundub peaaegu sürreaalne. See sai juhtuda üksnes väga tugeva meeskonna koostööl."

„13.-15.märtsil korraldasime #hackthecrisis mõttetalgud, mis tõi kokku 1300 osalejat ning seda üle 20st riigist ja 15st ajatsoonist. Välja arendatud ideedest 8 on juba töötavad prototüübid, nagu näiteks SUVE-nimeline vestlusbot, mida avaliku sektori asutused kasutavad, et vastata inimeste küsimustele COVID-19 kohta; tööjõu jagamise platvorm Share Force One; meditsiiniliste vabatahtlike juhtimise andmebaas VAAB ja Zelose lahendus, mis ühendab inimesed riskigrupis vabatahtlikega kõnekeskuse kaudu," lausus peakorraldaja Isand.

"Need on vaid mõned näited Eestist, kuid meil on palju toimivaid lahendusi üle maailma. Pärast meie hackathoni saime aru, et see edulugu on inspireerinud ka teisi riike. Nii kasvasimegi globaalseks liikumiseks, koondades helgeid päid üle kogu maailma. India, Austraalia, Kanada, Ameerika Ühendriigid, Brasiilia, Madagaskar, Omaan, Nigeeria, Saksamaa, Venemaa - see on vaid lühike nimekiri riikidest, kes on korraldasid ja osalesid globaalses liikumises," lisas Isand.

The Global Hack tegi koostööd tehnikahuviliste, ärijuhtide, projektijuhtide, turundusekspertide, disainerite ja innovaatoritega kogu maailmast, et vahetada ideid ja praktikaid loovate ja otstarbekate prototüüpide väljatöötamiseks. Kõik see puudutab aga palju enamat kui ainult tehnoloogiat.

Calum Cameroni, The Global Hack´i peakorraldaja ja strateeg, sõnul oli liikumise missioon elavdada kriitiline mass inimkonnast. "See kriis on käivitanud tõelise ülemaailmse liikumise, mida keegi otseselt ei oma ja millest kõik saavad osa võtta," sõnas ta. "Inimesed, kes on suletud üle kogu maailma, teevad lahenduste otsimise nimel koostööd, kasutades selleks digitaalseid töövahendeid. See annab võimaluse ühendada rahvusvaheline kogukond ühe eesmärgi taha, hoolimata mis ajatsoonis, riigis või asukohas nad parasjagu on. Nad kogevad, kuidas nad kõik on omavahel ühendatud ja nende ideedel pole piire. Uskumatu on mõelda, et me #hackthecrisis liikumine tõi kuu ajaga kokku üle 100 000 inimese ca 100 riigist ja kogus üle 7000 idee!"

"Üheks eduvõtmeks oli kindlasti ka pühendunud vabatahtlikest koosnev meeskond, kes panustasid kokku tuhandeid tunde oma ajast. Neli nädalat tagasi oli see kõik vaid idee. Küsisime endalt, kas on võimalik kokku tuua muutuste eestvedajad üle kogu maailma, seda nii avalikust kui erasektorist, et ühiselt luua lahendusi COVID-19 kriisile.Täna saan ma öelda, et jah. See on võimalik," ütles Isand.

The Global Hack on vabatahtlike juhitud algatus, mis kasvas välja meie isiklikust missioonist kriisiga võitlemiseks ning see kutsub inimesi üles kogu maailmas olema osa lahendusest. Liikumine koondas maailma helgemaid mõtlejaid, nende hulgas Kersti Kaljulaid, Toomas Hendrik Ilves, Garry Kasparov, Steve Jurveston, Carmen Kass, Brad Feld, Anne-Marie Tapmine, Billi Tai, Christopher M Schroeder, Kaimar Karu, Charles Nader, Mikk Vainik, Enrico Giovannini, John Robb, Viljar Lubi, Mitch Sinclair, Samantha Cristoforetti, Sophia Bush ja paljud teised.

Ülemaailmset häkatoni on kajastatud rahvusvahelistes meediakanalites: CNN, Forbes, The New Yorker, Voice of America, Silicon Republic, OECD ja paljudes teistes.

The Global Hacki üldvõitja: SunCrafter

"Olen üliõnnelik, tänan teid, see tähendab meie meeskonnale palju ja me tõesti arvame, et meie lahendus on nö puuduolev lüli," ütles SunCrafter´i meeskonna juht Florian Heep, kes tuli globaalse häkatoni võitjaks. Berliinis koduses isolatsioonis olev Florian kergitas ka saladuseloori ka tulevikuplaanidelt: "Olen praegu veel täiesti hämmingus. Hetkel plaanime ka edasisi samme, et vaadata, mida tulevik võiks tuua. Hea on see, et vestlused partneritega on juba käimas, samuti oleme tekitanud palju huvi uutes potentsiaalsetes koostööpartnerites. Me tahame oma tootega jõuda Ghanasse, alustada koostööd pagulaslaagritega ning teha oma tehnoloogia kättesaadavaks avalikes kohtades.” Tutvu nende videoga.

Teise koha sai Act On Crisis

Leedu valitsuse sõnul vajas enne kriisi umbes 12% elanikkonnast psühholoogilist tuge. Praegu on kodudesse lukustatud 3 miljardit inimest, mis tähendab, et vähemalt 360 miljonit kogeb tugevat emotsionaalset tasakaalutust. Kui töötus kasvab, on suurenenud ärevus vältimatu. Act on Crisis töötas välja lahenduse, mis suudaks aidata nädalas vähemalt 4500 inimest. “Toome abivajajad kokku ning kodus üksinduse all kannatamise asemel pakume neile suhtlusvõimalusi” on nende moto.

Tutvu nende videoga.

Kolmanda koha sai Material Mapper

Nende peamine idee on hoida ehitusjäätmeid hoonete sees mitte prügimäel. 40% kogu maailmas tekkivatest jäätmetest on pärit ehituselt; ELi uute 2020a määruste/kvootide kohaselt tuleb 70% uutes hoonetes kasutatavatest materjalidest taaskasutada. Kinnisvaraarendajatel ja ehitusettevõtetel pole aimugi, kust taaskasutatavaid materjale saada, sest omavalitsused hoiavad seda teavet oma paljudes erinevates andmebaasides ja andmestruktuurides. Material Mapper on lahendus, mis viib need andmed ja andmesaajad omavahel kokku.

Tutvu nende videoga.