Suur puhastus: tolmuimejad, mis ei jätta midagi maha

(Sisuturundus)

Poriste jalanõudega jälle toas? Või on tolm kogunenud juba nädalaid ning ei taha ära minna? Siis tuleb endale uus moodne tolmuimeja muretseda, kas robot või käe otsa käiv. Gearbest on teinud tolmuimejatest valiku, mis puhastavad kõige paremini ning mis on nüüd, oktoobris eriti soodsad.

PUPPYOO WP536 käsitolmuimeja

See leegiheitjat meenutav kerge ja juhtmevaba masin (78,21 eurot ehk -40% tavahinnast) on küll 120-vatise võimsusega, kuid tolmuimemise jõudu on tal kohati rohkem kui suurematel järelveetavatel tolmuimejatel. Kaasaegne tolmuimeja peabki olema juhtmevaba ja kerge, et saaks ilma pingutamata igale poole ligi ja kiiresti koristustöö tehtud.

Kuna varre otsas tolmuimeja on kergesti manööverdatav, siis saab sellega tegutseda nii põrandalt, seintelt kui laest tolmu ja mustust eemaldades.

2200 mAh aku tundub olevat mobiiliaku klassist, kuid sellest ei maksa lasta end petta - toluimeja ei pea jooksutama võimsat neljatuumalist rpotsessorit ja Full HD ekraani, vaid ainult mootorit, mis imeb tolmu. Sellest jätkub 35 minutiks ja 100 ruutmeetriks, seega saab puhtaks nii Eesti keskmise korteri kui ka palju enam.

Kaasa tulevad kolm erinevat otsikut, tolmukogumisnõu on mahuga pool liitrit ja imemisvõimsus 6,36 kPa.

Proscenic P8 Wireless käsitolmuimeja

See käsitolmuimeja (hind 111,36 eurot ehk -24%) on küll oluliselt kallim, kui Puppyoo, kuid endiselt väga kerge, ergonoomilise käepidemega ning juhtmevaba. Eks kõrgem hind on ka sellest, et tegemist on kaks-ühes seadmega. Lisaks sellele, et Proscenic toimib tavalise põrandalt imeva käsitolmuimejaga, võib pika toruga otsiku ära võtta ja kasutada seda veelgi kompaktsema käsiseadmega, millega näiteks autost tolmu imeda ja muudest kitsamatest kohtadest puhastada.

Masina kaal on kõigest 2,5 kg, seega pole mingit probleemi sellega pikalt töötada ja ühe käega tõsta. Kaasas on neli erinevat otsikut, pikk ja lühike "vars", 180 kraadi vasakule-paremale pööratav käepide ja 90 kraadi ette ja taha pööratav.

Pestavad detailid ning tugev 7 kPa imemisvõimsus on ühe laadimisega tagatud 3-4 tunniks. Ilmselt pole Eestis villat, mille puhastamisel aku enne tühjaks saaks, kui töö tehtud.

Veel masinaid, nii automaatsed kui käsitsi juhitavad tolmuimejad

Gearbestil on oktoobris veel teisigi sooduspakkumisi tolmuimejatele. Võib-olla eelistad hoopis robottolmuimejat? Või kergeid käsitoluimejaid? Siin on igasuguseid valikuid. Kampaania kestab 22. oktoobrini, aega on veel vaid järgmise nädala alguseni. Eestisse jõuavad tooted 10-20 päevaga.

Vaata robottolmuimejate valikut lähemalt, sest leiab tõeliselt ajaloolisi pakkumisi. Mitte kunagi varem pole olnud robottolmuimejad alla 70 euro koos Alexa hääljuhtimisega.