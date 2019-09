Ülemiste City saab aastaringselt sooja troopilise liivaranna

Hilissügisel Tallinnas avatav Baltimaade üks suurimaid siserandu toob Ülemiste City'sse aastaringse rannaspordihooaja ja puhkamisvõimaluse.

Kuue rannavolleplatsiga Ülemiste Beach House lubab mängida ka rannatennist, -käsipalli, -jalgpalli ja kõiki muid liivarannale sobivaid mange. 2000 ruutmeetril aastaringselt soojal rannaliival saab pidada ka kontserte ja tähtsündmusi.

"Ülemiste City ettevõtted konkureerivad rahvusvahelisel tööturul maailma parimate talentide nimel," rõhutas ärilinnaku arendaja Mainor Ülemiste juht Margus Nõlvak. "Tipptalendid ei vali enda järgmist töökohta ainult raha järgi, neile loeb elukeskkond, kuhu nad tulevad. Ülemiste City aitab enda ettevõtteil maailmatasemel konkureerida, kui vaja toome ka tükikese troopilist kliimat Tallinnasse."

Köetav siserand lubab rannaspordialasid harrastada kasvõi südatalvel. "See on võimalus profisportlastele, aga eriti peaks see meeldima tervisesportlastele, sest rannasport kulutab keskmiselt 2,5 korda rohkem kaloreid, kui sama spordiala saalis," lisas Nõlvak.

Treeningute kõrval saab siserannas korraldada näiteks seminare ja firmapidusid. Suuremateks sündmusteks saab rannaliiva kinni katta, mis võimaldab korraldada suurüritusi kuni 1500 inimesele. "Nii suuri pindasid ürituste jaoks leidub Tallinnas vaid käputäis," rõhutas Nõlvak.

Järgmisel aastal saab ärilinnak ka esimesed püsielanikud. "Siin elavaid ja töötavaid inimesi ootab ees valmis elukeskkond, nad ei pea siin elades-töötades puudust tundma millestki," rõhutas Nõlvak. Lisaks 2020. aastal valmivale esimesele üürikodudega hoonele, nn Lurichi majale, avas hiljuti Ülemiste City's uksed Ülemiste Tervisemaja, mis pakub tervishoiuteenuseid perearstiabist kuni ilukirurgia ja geeniuuringuteni. Ülemiste City töötaja lapsed saavad mugavalt koha rahvusvahelises lasteaias või koolis, Eesti Rahvusvahelises majas saab Eestisse saabuja ühe päevaga korda kõik paberid, milleks muidu kuluks erinevaid asutusi pidi käies kuu või kaks.

Ülemiste City ärilinnakus töötab hetkel 10 000 inimest, neist umbes poolteist tuhat on välismaalased. Viie aasta jooksul peaks see number kahekordistuma, järgmise kümnendi keskpaigaks on Ülemiste City juba koduks umbes 1500 inimesele.

Ülemiste Beach House'ist saab Baltimaade suuruselt teine ja Eesti suurim siserand.