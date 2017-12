Aastane test ja video: video-bokeh Huawei P10-ga

Arvutimaailma aastases testis olev telefon Huawei P10 on kahe tagakaameraga, millega saab n-ö tarkvaralist bokeh´i tekitada ehk väikese teravussügavusega pilte. See tehakse tarkvaraliselt pilti analüüsides. Ehkki sellest pole palju juttu olnud, on ka video salvestamine võimalik bokeh-režiimis. Seal töötab see samamoodi, ainult et liikuva pildiga on tarkvaral väga raske analüüsida, millised detailid on taga, millised ees. Nii juhtubki, et näiteks läbi aia või võre filmides on piirkonnad, mida hägustatakse, muutuvad ja ei mõju alati loomulikult.

Siit üks lihtne soovitus: tarkvaralise bokeh´iga filmides pane kaamera statiivile ja hoia paigal, teravusta sobivale objektile ja käivita salvestamine.

Mobiilil on olemas ka selline hea asi, mida operaatorid tunnevad Follow Focus seadmena - see näeb tavaliselt peegelkaamera juures välja selline ja tähendab, et võtte ajal teravustatakse kettast näiteks lähemal asuvalt objektilt kaugemale või vastupidi:

Mobiilis pole lisaseadet vaja, sest teravustamine käib ekraanil näpuga vajalikku punkti puudutades. Nii saab võtte ajal teravustada Follow Focus efektina lähedalt kaugemale objektile ja vastupidi. Igati mugav, aga jah, see tarkvaraline hägustamine töötab video-bokeh efekti puhul veel halvemini, kui fotode puhul. Maksab olla ettevaatlik.

Näidisvideo on tehtud Pirita-Kosel.