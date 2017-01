Google´i autod tänavaile: Waymo laseb isesõitvad mikrobussid jaanuari lõpus liiklusse

Kas see on uue lehekülje pööramine autotööstuses või järjekordne tarkvarafirma katse sekkuda õlisesse ja metallipurusesse masinate maailma? Igatahes kavatseb Google´ist eraldatud isesõitvate autode firma Waymo lõpuks lahti ütelda nunnude ümarate mänguautode kujulistest pisi-isesõitjatest ning laseb jaanuaris USA tänavatele stiilsed Waymo Minivan mikrobussid. Auto osas on tehtud koostööd Fiat Chrysleriga, kuid isesõitvuse tagavad lisaseadmed on uuel autol pea kõik Google´i enda poolt valmistatud. See toob hinna alla ja teeb isesõitvate masinate arendamise lihtsamaks.

Mõni päev tagasi Detroiti autoshow´l esitletud Waymo minivan pole enam prototüüp ega koledaid kaste täis topitud arendusmasin. See on juba valmis disainitud ja sõiduvalmis auto. Waymo lisandid peaksid tagama juba praegu liikluses ise hakkama saamise. Erinevalt mitmetest teistest autotootjatest on Fiat Chrysler lähenenud isesõitvale autole teisiti, ehitades, nagu nad hästi oskavad, valmis traditsioonilise auto kui platvormi ning lastes tehnoloogiaettevõttel selle varustada kõigi nii kere sees olevate kui sealt välja paistvate sisesõitmise lisadega.

Juhita autode tulek seisis enne väga kallite komponentide taga - üks kalleimaid, lidar maksis enne korraliku viiekohalise summa, mis on juba keskmisest kallima tavalise juhitava sõiduauto hind. Waymo hakkas lidareid ise tootma ja sai hinna kümme korda odavamaks. Samamoodi on käitutud muude komponentidega. Ehk lisaks lõpptoote disainile on saadud ka hind oluliselt odavamaks, et võiks hakata mõtlema selliste masinate müügile.

Käivad ka kuulujutud, et Waymo ja Chrysler tulevad tehnoloogia kasutusküpseks saades kohe välja Überi laadse sõidujagamisteenusega, kuid ilma juhita. Samuti autonoomse logistika, automatiseeritud kullerteenuse ning muidugi tavainimeste igapäevase sõiduvahendiga, mis viib autoomaniku punktist A punkti B juhi abita.

Kuigi paljud autotootjad peavad Google´i suguste tehnoloogiafirmade tulekut autoturule konkureerimiseks on ka Honda tundnud huvi Waymo minivan masinate isesõitmise tehnoloogiate kasutamisest oma autodes. Google lubas Waymo nimelist kompaniid luues ja Google´ist eraldades, et nad ei hakka ise autosid ehitama, vaid aitavad traditsioonilistel autotootjatel tehnoloogia abiga masinad isesõitvateks teha.

Isesõitvate autode jõudmisel müügile on aga veel pikk tee käia. Suur osa sellest teest puudutab seadusandlust ja riiklikke regulatsioone. Kuidas USA uus president Donald Trump sellesse suhtub, selle kohta vähemalt USA väljaanded pole veel öelnud, et neil oleks andmed selle suhtumise kohta.

Praegu on Fiat Chrysleri isesõitval autol ka rool, kuna näiteks California osariigi seadused nõuavad seda ka siis, kui tehakse isesõitva autoga testsõitu.

Vaata The Verge´i videot: