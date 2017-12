Eestis tehti seriaalile "Salatoimikud" ehk X-Files ametlik mäng

Eestis vändati seriaali X-Files ehk Salatoimikud mängu. Paraku pole see filmilik võttekohtades kaamerate ja meeskonnaga prožektorisäras ülesvõtmine, vaid tavaline töö arvutite taga. Arvutid asuvad Creative Mobile mängutööstuse ruumides.

Eesti mobiilimängude arendaja ja kirjastaja Creative Mobile on koostöös 20thCentury Foxiga arendanud seriaalile “Salatoimikud” ametliku mängu. The X-Files: Deep State on mõistatuslik uurimismäng, mis ilmub samaaegselt “Salatoimikute” seriaali 11. hooajaga järgmise aasta esimeses kvartalis, tähistades sellega seriaali 25. aastapäeva.

The X-Files: Deep State sündmused leiavad aset 2010. aasta kevade paiku, toimudes kronoloogiliselt teleseriaali 9. ja 10. hooaja vahel. Mängus käsitletakse muuhulgas tulnukate sissetungi, valitsuse vandenõusid ja teisi paranormaalseid juhtumeid, nagu "Salatoimikutes" ikka. Mängija kehastub FBI eriagendiks (seega Mulderiks või Scullyks), uurides salapäraseid kuriteopaiku, otsides peidetud vihjeid, kogudes asitõendeid ja lahendades mõistatusi. Samuti peab mängija küsitlema tunnistajaid ning kahtlusaluseid, et juhtumeid lahendada.

Ametliku litsentsiga X-Files mäng, mis loodud Chris Carteri heakskiidul, tuleb platvormidel App Store, Google Play ja Facebook. Ehkki mäng ise on tasuta, sisaldab see mikromaksetega ostusid mängu ajal, igakuiselt ilmuvad ka uued juhtumid, nädala koletis ja myth-arc.

Oma karakterit saab kohandada ja stiliseerida. Mängijad võtavad vastu otsuseid, mis mõjutavad mängu edasist kulgu. Mängus on näha juba rahvale tuttavaid tegelaskujusid: Fox Mulder, Dana Scully, Walter Skinner, Sigaret Smoking Man ja Richard Langly.

The X-Files: Deep State ilmub inglise, saksa, prantsuse, itaalia, hispaania ja vene keeles.

Vaata treilerit: