Autofotograaf soovitab: eduka müügikuulutuse fotodel on autod puhtad ja pildid läbimõeldud

Kui aeg on pere neljarattaline sõber maha müüa, et selle asemele uuem ja kobedam muretseda, on tavaliselt vanast kahju loobuda ning seetõttu soovib iga müüja masina eest saada võimalikku parimat hinda. Selleks, et kuulutus sadade teiste seas välja paistaks, on oluline kirjeldada võimalikult täpselt kõiki auto omadusi ning teha juurde pilkupüüdvad pildid. Topauto müügijuht Janek Eskor ja autode pildistamisele spetsialiseerunud fotograaf Viktor Pavlov jagavad nippe, kuidas müügikuulutus ahvatlevaks muuta.

Tähtis on kuulutuse vastu huvi tekitamiseks teha autost hea pildigalerii. Kui kuulutuse juures on vaid üks-kaks fotot, ei jää potentsiaalse ostja pilk sellele kauaks pidama. Heade autopiltide tegemine algab korralikust ettevalmistusest ning auto pesemisest.

"Kõige olulisem on teha auto puhtaks nii seest kui ka väljast. Salongist tuleks kokku korjata kõik vidinad, nagu parkimiskellad, lastetoolid, pudelid ja muu kraam, mis võib pilku riivata," õpetab fotograaf Viktor Pavlov.

Topauto müügijuhi Janek Eskori kinnitusel hindavad inimesed automüügikuulutuste juures aina rohkem ka videot ning kui portaal lubab postitada videoklipi, siis võiks seda võimalusel teha.

"Topautos oleme koroonaajal võtnud selle lausa reegliks, et soovi korral saab iga huviline enne salongi tulekut ja proovisõitu tutvuda autoga lisaks fotodele ja kirjeldustele ka video vahendusel," selgitab Eskor. "Lisaks saadame soovijatele unikaalsed virtuaalsed interaktiivsed pakkumised, kus inimesed aavad autot iga nurga alt vaadata ja kujutist pöörata, lisada sellele lisavarustust ning jooksvalt näha, milline nende tulevane sõiduk hakkab välja nägema."

Sarnaselt fotode tegemisele tuleks ka video salvestamisel teha auto puhtaks nii seest kui ka väljast ning kokku korjata asjad. Tuleks jälgida, et auto jõuab puhtana ka võttepaika, seega ei tohiks pesemiskoht olla pildistamise kohast kaugel.

"Pärast auto pesemist tuleks see kindlasti hoolega ka ära kuivatada kas seemisnahkse või mikrofiibrist lapiga. Kuna läikivalt autokerelt murdub valgus väga paljudes erinevates suundades, võib üsna kindel olla, et kuivamisjäljed jäävad fotole ja rikuvad kauni lõpptulemuse," õpetab Eskor.

Kui ettevalmistused on tehtud, tuleb auto pildistamiseks leida õige koht. Selleks soovitab fotograaf võimalikult neutraalse taustaga asukohta, kus puudub liigne taustamüra.

Selleks võib olla rahulik metsatukk, rannavaade või ka selline linnastseen, kus pole muid häirivaid tegureid.

"Asukoht tuleks valida selline, kus saab vabalt autot ka ümber paigutada ning see ei sega teisi liiklejaid. Ostja tähelepanu peab võitma auto, mitte ümbrus," rõhutab Pavlov. "Kindlasti ei tohiks teha pilte näiteks tänaval, kaubamajade parklates või hoovides, kus kaadrisse jäävad teised autod, inimesed, laste mänguväljakud ja palju muud sellist."

Üks kõige sagedasemaid tegureid, millega algajad fotograafid alt lähevad, on vale valguse valik. Kui vihm ja lumetorm pole arusaadavalt pildistamiseks head, siis sarnaselt on fotograafi vaenlaseks ka ere päikesevalgus. Et fotod tuleks loomutruud, tuleks vältida suuri valguse kontraste ja lisavalgustuse kasutamist.

"Kasutage loomulikku valgust ning kui te ei ole professionaalne fotograaf, siis päevase päikese käes ei saa te suure tõenäosusega häid pilte. Päeval soovitan valida pildistamiseks kohad, kus auto on tervena varjus või oodata õhtuni, kui päike ei ole nii terav," räägib Pavlov. "Kindlasti ei tohiks teha autopilte öösel või näiteks parkimismajas, kus pole piisavalt loomulikku valgust."

Autost heade kaadrite saamine on lihtne, kui jälgida diagonaalide reeglit. Väljast tuleks teha autost üks foto iga auto nurga pealt diagonaalis. Soovi korral võib lisada otsefotod eest ja tagant ning mõne keredetaili.

Seest tuleb fotod teha kogu armatuuri vaatest ning hea on lisada ka mõned detailsemad fotod, näiteks keskkonsoolist või käiguvahetajatest.

„Auto salongi pildistamisel on päike veelgi suurem vastane kui väljast pildistades. Salong peab olema headel fotodel valgustatud ühtlaselt ja loomulikult. Kindlasti tuleb lisada pildid esi- ja tagaistmetest ning üks foto pakiruumist, mis on tühi ja puhas,“ räägib Pavlov.

Kogenud fotograaf soovitab detailide näitamiseks kasutada fotokollaaže, mis on silmaga kergesti haaratavad ning annavad lisavarustusest kiire ülevaate. Topauto müügijuht Janek Eskor lisab, et kuulutuse koostamisel tuleks eraldi üles loetleda kogu auto varustus, isegi kui see tundub elementaarne.

„Mida põhjalikum on kuulutus oma sisult ja väljanägemiselt, seda kiiremini saab auto müüdud,“ ütleb Eskor.

Kuigi eelmainitud lihtsate nippide abil saab keskmisest kvaliteetsemad fotod ära teha isegi mobiiltelefoniga, võiks need, kel pole võimalust atraktiivseid pilte ise teha, kasutada näiteks autofotograafi teenuseid, et sõiduki müügikuulutus rohkem tähelepanu ärataks või loovutada oma vana sõiduk kogu protsessi hõlbustamiseks mõne professionaalse edasimüüja kätte.

Fotod: Viktor Pavlov