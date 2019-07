Ekspert juhib tähelepanu: liigne pildistamine ja digiprügi on samuti keskkonnale koormav

Kui autoga ringisõitmise puhul mainitakse aina enam, kui kahjulik see on loodusele võrreldes näiteks jalgrattasõiduga, siis pildistamise koormusest keskkonnale pole just kuigi palju räägitud. Sellest, milline varjatud mõju kümnete piltide tegemisel ja pilve üleslaadimisel aga tegelikult olla võib, räägib Tele2 klienditeeninduse direktor Sirli Seliov.

Suvisel festivalil või kontserdil olles tekib ikka tunne, et tahaks ägedat üritust ka kaamerasilma abil jäädvustada ning hiljem tehtud videoid-pilte kodus uuesti vaadata.

“Kontserdil sadade fotode ja videote klõpsimine tähendab pealtnäha vaid telefoni mälu täis saamist ning hilisemat tüütut sorteerimist. Samas on sellel materjalil ka peidetud tagajärg ning otsene keskkonnamõju, mida inimesed ei teadvusta,” sõnas Seliov.

Seliovi sõnul kujundame tegelikult iga klõpsu ja videoga enda ökoloogilist jalajälge. “Iga sotsiaalmeediasse laetud või telefonist automaatselt pilve salvestatud pilt või video tarbib energiat, kas siis meid leviga varustavate tugijaamade või andmetöötluskeskuste kaudu. Nii tugijaamad kui ka serverid vajavad aga tööks elektrit, kütust või jahutusvett,” rääkis ta.

Tehes kontserdi ajal umbes 100 pilve salvestuvat pilti ning filmides mõned paari minuti pikkused videod, on lõplik energiakulu ja seeläbi eritatud süsihappegaasi kogus Seliovi sõnul võrdne umbes 17 kilomeetri pikkuse autosõidu tulemusega.

“See on omamoodi digisaaste, mille teket võiks ennetada ning pildid-videod tegemata jätta. Sageli ei vaadata neid ju tegelikult rohkem kui üks kord või lõpetab suur osa neist üldse seadme prügikastis,” lisas Seliov.

Seliovi arvates on lahendus lihtne: “Saja halva pildi klõpsimise asemel tasub teha hilisemaks meenutamiseks üks kvaliteetne pilt. Vahetuma kultuurielamusega kaasneb mõttetu digiprügi tekitamata jätmine, hilisema sorteerimisvaeva säästmine ning puhtam loodus.”