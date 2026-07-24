Elisa Raamatu statistika: audioraamatud vallutavad suve, krimikirjandus püsib lemmikuna

Elisa Raamatu 2026. aasta esimese poolaasta statistika järgi alustab ligikaudu 70% uutest kasutajatest audiopaketiga ning audioraamatud koguvad suvel järjest enam populaarsust.

Digilugemine kasvab kiiresti

Elisa Raamatu andmed näitavad, et digiraamatute kasutamine kasvab jätkuvalt. Kui 2025. aastal märkis keskmine kasutaja loetuks või kuulatuks 18 raamatut kogu aasta jooksul, siis tänavuse esimese kuue kuuga on keskmine kasutaja jõudnud juba 12 teoseni.

Elisa Raamatu tootejuht Karl-Anders Tammes ütles, et digilugemine tähendab kirjanduse jõudmist ka hetkedesse, kus varem lugemiseks võimalust ei olnud. Tamme sõnul on audioraamat muutnud lugemise paindlikumaks.

Audioraamatud on uute kasutajate eelistus

Ligikaudu 70% uutest Elisa Raamatu kasutajatest eelistab alustuseks audiopaketti. Ka e-raamatute paketis saab kasutada kõnesünteesi, mistõttu on pea kõik teosed soovi korral kuulatavad.

See annab võimaluse nautida raamatuid ka siis, kui lugemiseks eraldi aega ei jää. Teenuse kasutamine kasvab eriti suviste tegevuste kõrvalt, nagu aiatööd ja autosõidud.

Krimikirjandus püsib tipus

Elisa andmed kinnitavad, et krimi- ja põnevusromaanid hoiavad jätkuvalt kindlat liidripositsiooni. Poolaasta populaarseim autor on Freida McFadden, kelle teosed jõudsid nii e-raamatute kui ka audioraamatute edetabelite tippu.

Kõige populaarsemate teoste seas olid e-raamatute nimekirjas muu hulgas Freida McFaddeni "Kallim" ja "Koduabiline jälgib sind", Jørn Lier Horsti "Kui meri rahuneb" ning Lee Childi "Minevik. Jack Reacheri põnevik". Audioraamatute edetabelit juhtis Freida McFaddeni "Koduabiline".

Aktiivsemad kasutajad lugesid sadu teoseid

Elisa sõnul lõpetas tänavu esimese poolaastaga aktiivseim kasutaja juba 255 teost. Teisel kohal olev kasutaja jõudis 191 ja kolmandal kohal olev kasutaja 184 teoseni.

Kõigil kolmel olid ühiste lemmikutena esindatud Freida McFaddeni, Jørn Lier Horsti ning teiste põnevuskirjanike teosed. Ka poolaasta statistika järgi leidis edetabelites koha Eesti autorite looming, sealhulgas elulood ja kodumaiste autorite värsked teosed.

Elisa e-raamatute TOP 10 2026. aasta esimesel poolaastal

Koht: Teos: Autor: 1 "Kallim" Freida McFadden 2 "Hõbedamärgiga mees" Robert Galbraith 3 "Viirastusväljad" Elly Griffiths 4 "Kui meri rahuneb" Jørn Lier Horst 5 "Kuiv maa" Jørn Lier Horst 6 "Koduabiline jälgib sind" Freida McFadden 7 "Minevik. Jack Reacheri põnevik" Lee Child 8 "Viimane pidu" Clare Mackintosh 9 "Tehing surmaga" Steve Cavanagh 10 "Öine vahetus" Michael Connelly

Elisa audioraamatute TOP 10 2026. aasta esimesel poolaastal