Lõpuks ometi! Robotmuruniiduk saab varsti piirdekaablist lahti

Tänavatele hakkavad juba jõudma isejuhtivad autod, kuid muruniidukid navigeerivad endiselt ajalooliste piirdekaablite abiga. Õnneks on see aeg varsti mööda saamas, kui me oma muru alla kaableid kaevama pidime. Husqvarna avalikustas täna Automower robotniiduki ühele mudelile satelliidipõhise EPOS-tehnoloogia, mis võimaldab muruniitmist virtuaalsete piiretega ehk ilma piirdekaablita.

Kui sel aastal tutvustas Husqvarna oma esimesi nelikveolisi robotniidukeid, mis võimaldavad niita alasid, mille kaldenurk on kuni 70%, siis järgmisel aastal, mil Husqvarna tähistab 25 aasta möödumist esimese robotniiduki müügist, on EPOS järgmine oluline innovaatiline samm.

EPOS-tehnoloogia on ülitäpne satelliitnavigatsioonisüsteem, mille asukoha määramise täpsus on 2-3 sentimeetrit. Seda kasutatakse robotniidukitele virtuaalsete piirete loomiseks. Uus süsteem suurendab oluliselt robotniidukite kasutamisvõimalusi, sest virtuaalseid piirdeid saab luua igale poole. Süsteem võimaldab lihtsasti hooldada alasid, mis varem pakkusid robotmuruniidukitele suuri väljakutseid - näiteks kõnniteedega ümbritsetud platse või tihti ümber kujundatavaid muruväljasid. Ilma kaablita on ka muru õhutamine lihtsam, sest pole ohtu niiduki piirdekaablisse kaevata.

Husqvarna professionaalseks kasutuseks mõeldud robotmuruniidukid koos Husqvarna EPOS lahendusega sobivad kokku Husqvarna masinapargi haldamissüsteemi Fleet Services teenusega.

Uue tehnoloogiaga tullakse turule kõigepealt USA-s, Prantsusmaal, Saksamaal ja Rootsis aastal 2020. Eesti turule tuleku aeg selgub järgmise aasta jooksul.

Lisaks Husqvarnale on piirdekaablita muruniidukite arendamisega tegelenud ka iRobot, kuid ka nende esimesed mudelid pole veel välja tulnud. Ambrogio L60 on aga esimene mudel, mida võiks nimetada piirdekaablita robotmuruniidukiks, kuid sellel on mitmeid piiranguid, mis siiski ei luba seda nimetada navigeerivaks robotiks: pind, mida see masin niidab, ei tohi ületada 200 ruutmeetrit ja muru peab olema ümbritsetud asfaldi või mõne muu sileda teega, mille robot ära tunneb.