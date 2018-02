Tesla - Kõige igavam auto maailmas

Kes veel ei tea, siis jaanuari keskel toodi Soomest proovisõidupäevale Tesla autod, mida eelregistreerimisega said kõik huvilised proovida. Oleks patt olnud võimalust kasutamata jätta ning peksime ennast soojast, turvalisest stuudiost välja.

Lisaks andis see hea võimaluse katsetada uut tehnikat ning välja selgitada, kas see auto sarnaneb ka muus Ford Mondeole kui küljepealt vaadatuna.

Tesla ei sarnane Mondeole nii palju kui arvasin - Teslal on palju suurem monitor

Igatahes minule jättis Tesla igava mulje. See on lihtsalt auto, mis pidurdab ja kiirendab ja teeb seda kõike väga hästi. Ka kurvilisel teel ei jätnud see sõiduk kordagi ohtliku olukorra tunnet ning kiusatus on mitte pidurdada, et aru saada, kust see piir ikkagi läheb.

Vana Audi-rondiga on see üsna selge: kui sa ei pidurda, siis lõpetad kraavis.

Tesla on aga nii palju tarkust täis, et suure tõenäosusega ei juhtu (?) mitte midagi.

See auto on üks igavamaid, millega olen kunagi sõitnud!

Kuni vajutad gaasi – ei mingit müra, vaid lihtsalt brutaalne tõmme, mis jätab seljataha ükskõik mis sportautod.

Isegi talvel, naelrehvidega kiirendab see auto absurdselt ning pole ime, et Tesla omanikud nii tihti kiiruse ületamise eest trahvi saavad.

Kui tegime juttu, et käisime Teslaga sõitmas, siis küsiti meilt üsna palju küünilisi küsimusi: palju maksab, hoolduskulud 10 aasta pärast jne.

Fakt on see, et see auto on kallis luksusese ning selle raha eest võib endale osta iga viie aasta tagant uue, korralikus varustuses Subaru Outbacki, millel kõik hooldused garantii ajal hinnas, ning üle jääb ka järgneva 15 aasta kütusele kuluv raha.

Kui need on sellised küsimused, mis sind heidutavad, ei ole sa tõenäoliselt sihtgrupp ning mõistlik ongi minna eestlaste rahvaauto Subaru, mitte Tesla teed.

Minnes salongist ostma uut, täisvarustuses 5,6 l mootoriga S klassi Mersut, ei küsi sa ju mitte selle kütusekulu, vaid kas seda on võimalik saada ka pärlmutter-punasena. Tesla puhul on vastuseks: jah, on küll ja äge on see auto ka!

---

Käimas on lugejaküsitlus

Kuni pühapäevani (04.02.2018) saab vastata lugejaküsitusele ning loosime kõigi osalejate vahel välja Sony Xperia XZ1 Compacti.