Parim kaamera vloggerile? Canon M50 hübriid

Vloggerid, Youtube ning väikesed videotootmised on praegu kasvav trend. Olgu siis enda tarbeks või laiale maailmale näitamiseks. Kuna üksinda filmides ei ole kuigi mugav fookust käsitsi keerata ning pealegi vajab see palju harjutamist, on Canonil mõningane eelis antud valdkonnas.

Eks muidugi omal kohal ole ka 4k resolutsioonis salvestamine, kuid mina ei leia, et see hetkel kuigi vajalik oleks. Olgugi, et uued telekad on 4K resolutsioonis, kust voogtelevisiooni asemel vaadatakse Youtube´i vms, pole paljudel vastavaid monitore, telefonides on madalam resolutsioon ning valdaval osal puudub arvutusjõudlus 4K normaalseks töötlemiseks.

Canoni vahetatavate läätsedega hübriidkaamera M50 tuleb müüki eeldatavasti järgmine kuu. Üleminekuga saab kasutada ka tavalisi Canoni, Sigma, Tamroni jmt objektiive, mille valik ning hind oluliselt paindlikum, kui Canoni hübriidide EF-M kinnitus. Dualpixel autofookus, mis on sujuv ja püsib hästi punktil, on Canonil hetkel vaieldamatult parim. Samuti on Canoni nahavärvi valik parim, mis vähendab oluliselt järeltöötluse töömahukust.

Eeldatav hind koos kit-objektiiviga <800 €.

Loomulikult on M50 plussideks täielikult pöörlev ekraan, millega saab ka mugavalt ennast filmida ning välgukinnitus mikrofonidele-välkudele ja muidugi ka eraldi mikrofonisisend. Mikrofonisisendi puudumine oli ka põhjus, miks me liiga vaimustuses 1200 € maksvast Canoni G1X3-st ei olnud.

Peamine, mille üle nuriseda, on 4K kehvema poolne autofookus, AGA võttes arvesse, et see kellelgi teisel nagunii ei tööta, on antud funktsioonis M50 teistega pigem võrdne, mitte ei jää alla. FullHD resolutsioonis on fokuseerimine see-eest teistest pea jagu üle.

Pilti teeb M50 hästi, kuna omab Canoni uusimat protsessorit ning kaasaegset, peegelkaameratest tuttavat APS-C sensorit. APS-C 1,6x crop sensoriga ei saavuta küll sellist sügavustunnetust kui täiskaadriga, kuid oluliselt lihtsam on tuua subjekti esile micro 4/3 sensoriga.

Kindlasti pole tegu parima kaameraga, kuid antud hinnaklassis on sellele üsna keeruline vastast leida.

Varsti võrdleme sedasama kaamerat ka Canon 200D ehk veel ühe sama hinnaklassi kaameraga ning uue 4000D-ga, mille komplekt umbes poole odavam.