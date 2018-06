Kuidas muuta oma kodune teler tõeliseks meediakeskuseks?

Suurelt ekraanilt ei vaadata enam ammu vaid telesaateid, selle kõrval kogub üha enam populaarsust nutitelefonide ja tahvlite kaudu vaatamine ja koos sellega ka mitme ekraani samaaegne kasutamine. TV-teenuste kasutusstatistika näitab, et suurt elutoatelerit kasutatakse endiselt hoogsalt. Selle võimalusi saab aga erinevate rakenduste ja seadmete abil veelgi laiendada. Elisa erakliendiüksuse juht Andrus Hiiepuu annab ülevaate huvitavamatest tehnikalahendustest, millega enda teler võimekaks meediakeskuseks muuta.

Heli nagu kinos

Kõlarid on olemas küll igal teleril, kuid õhukestesse teleritesse võimekad kõlarid paratamatult lihtsalt ei mahu. Seega, kui soovida eriti võimsat ja korralikku audiokogemust, tasub kaaluda lisakõlarite soetamist. Viimasel ajal on populaarseks muutunud teleri alla käivad piklikud kõlarid ehk sound bar’id. Seadme saab paigaldada teleri alla ning see suunab kogu heli otse vaataja poole. Kõlariga käib enamasti komplektis ka basskõlar, mille saab paigutada ka teleriekraanist kaugemale, et heli oleks veelgi paremini tasakaalus.

Lisaks on mitmete tänapäeva teleritega võimalik ühendada ka Bluetooth kõlareid, mida on valida väga erineva suuruse ja võimsusega. Nende eeliseks on see, et kõlarit saab vajadusel toas ringi liigutada vastavalt kuulaja asukohale. Korralike kõlarite lisamine teleka juurde võimaldab ka kvaliteetselt muusikat kuulata. Enamikes tänastes TV-teenustes on olemas ka raadio kuulamise võimalus ning hea kõlarite komplektiga, saab mugavamalt ka raadiot kuulata.

Teler kui mängukeskus

Korraliku meediakeskuse juurde võiks kuuluda ka mängukonsool, mida saavad nooremad pereliikmed kasutada videomängude tarvis. Mitmeid konsoole on aga võimalik kasutada ka enamaks.

Microsofti Xbox One konsooli saab soovi korral rakendada internetisuhtluse jaoks. Konsoolil on vaikimisi paigaldatud näiteks Skype rakendus, mis lubab koostöös konsooli kaameraga teleri kaudu videokõnesid teha. Kuna kaamera tuvastab ka liikumist, siis suudab see suunata kaamerasilma täpselt sinna, kus asub rääkija.

Nutiseadmed teleri teenistusse

Mitmed täna poodides olevad telerid pakuvad ka head ühilduvust olemasolevate nutiseadmetega. Näiteks pakuvad spetsiaalset rakendust nutitelefoni või tahvelarvutiga teleka kontrollimiseks mitmed tootjad nagu LG ja Samsung. Samuti saab näiteks ka Elisa Elamust arvutis ja nutiseadmes kasutada puldina teleteenuse juhtimisel.

Selle tarvis tuleb alla laadida teleka jaoks mõeldud mobiilirakendus ning seadet saab kasutada kas teleri menüü haldamiseks või sisu kuvamiseks nutiseadmest telekasse. Hea on seda võimalust rakendada perevideote vaatamiseks suurelt ekraanilt või fotoesitluste korraldamiseks.

Uuendused traditsioonilises televisioonis

Tänapäevastest tehnikaseadmetest rääkides tuleb peatuda ka uuendustel, mis pakuvad vaatajale just seda sisu, mida nad soovivad tarbida ja seda sõltumata ajast. Juba ammu ei pea telesaadete vaatamiseks kindlal kellaajal teleri ette istuma, vaid saateid saab salvestada, järel- või korduv vaadata igaühe soovile vastavalt.

Nii näiteks leiab Elisa Elamuse videolaenutusest ka kõige värskemad filmihitid, mis on äsja kinolinalt sinna jõudnud ning sobiva sisu leidmist lihtsustab Minu Maailm, mis koondab temaatiliselt kokku kõik vaatajat huvitavad filmid, seriaalid, multikad ja ülekanded.

Hea abimees on ka nutikas otsing. Kanalite üleselt on võimalik üles leida filmid näitlejate või filmipealkirjade järgi. Kui teleri ekraanil trükkimine tundub tüütu, siis saab kasutada puldi asemel otsingut nutiseadme äpist ja käivitada leitud saate suurel ekraani.

Seega on võimalik väikeste, aga nutikate lahendustega muuta oma senine teler kas mängu-, suhtlus-, muusika- või kinokeskuseks. Mõistlik on aga enne uute vidinate ja seadmete ostmist veenduda ja tehnikapoodides konsulteerida, et need olemasoleva teleriga ühilduvad ning soovitud tulemuse annavad.