Uus lipulaev UMIDIGI Z2 - tipp-parameetritega nuhvel alla 215 euroga!

(Sisuturundus)

Kuni 18. juunini on Gearbestis müügile tõeline tipptelefon - Umidigi Z2, mis parameetritelt ei jää Euroopas tuntud brändidele üldsegi alla.

Veel ligi 6 päeva on selle mobiili hind €213,94 ja peale seda normaliseerub. Seega peaks kindlasti juba varakult enne Jaani selle telefoni ära tellima.

Välimuselt on mobiil õhuke, voolujooneline, äärest ääreni ekraaniga ja juba paljude tippmudelite juurest tuttavaks saanud "kulmu" ja kahe tagakaameraga. Kuid ka esikaameraid on kaks! 6,2-tolline täiesti uue formaadiga - 19:1 ekraan on ülipikk. 1080 x 2246 pikslit. Taga- ja esikaamerad on 16 MP ja 8 MP, väiksem sensor on spetsiaalselt eriti kehvades valgusoludes paremini hakkamasaamiseks.

Enimostetud praegu

Praegu on Eesti ostjate poolt enimostetud kaup Gearbestist Xiaomi Mija Ninebot ES2 kokkupandav elektritõukekas. Kui tahad seda tavahinnast soodsamalt, siis sisesta sooduskood LTES2 ja saad hinnaks 445,99 eurot.