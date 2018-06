Kiiver on odavaim elukindlustus. Aga milline on parim?

(Sisuturundus)

Suviselt soojad ilmad on kätte jõudnud ning just nüüd on paras aeg üle vaadata jalgratta seisukord, olemasolev varustus, lisatarvikud ning loomulikult tuletada meelde reeglid ohutuks liiklemiseks. Olgugi et tänapäeval on kiivrid kohustuslikud kuni 16-aastastele ratturitele, kannavad neid ka täiskasvanud, olles suureks eeskujuks nii suurtele kui ka väikestele jalgratturitele.

Kuidas valida õige jalgrattakiiver ja kas erinevad lisatarvikud, milleks on rattalukud, telefonihoidjad, kellad, lambid, pudelid, pudelihoidjad, lapseistmed jt pakuvad lubatud mugavust? Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiad vastused sellest artiklist!

Kiivrid – kohustuslikud kaaslased!

Olenevalt otstarbest jagunevad jalgrattakiivrid kahte suuremasse kategooriasse:

maanteekiivrid – on nii aerodünaamilised kui ka ventilatsiooniavadega;

maastikusõidukiivrid – on suuremate ventilatsiooniavade arvuga ja tihti varustatud nokaga, mis kaitseb pori, päikese ja tolmu eest.

Kuidas valida õige kiiver?

Kõige olulisem, mida peaks uue kiivri ostmisel jälgima, on selle suurus. Üldjuhul toodetakse kiivreid kahes erinevas suuruses, mis vastavad peaümbermõõdule:

54–57 cm;

58–61 cm.

Ükskõik kellele või mis otstarbeks kiiver soetatakse, igal juhul tuleb valida sellise suurusega toode, mis on täiesti paras. Et kiiver ei vajuks silmadele ega kuklasse, on sellele paigaldatud suurust reguleerivad rihmad, mida tuleb vajadusel sättida.

Uue kiivri soetamisel:

vali võimalikult erksavärviline toode, sest siis paistad sa hästi silma nii autojuhtidele kui ka teistele liiklejatele;

pea meeles, et helkurribadega kiivrid võimaldavad sind paremini märgata pimedal ajal;

pane tähele, et kiiver peab vastama peaümbermõõdule (cm).

Kinnita korrektselt ja naudi sõitu!

Et kiiver tagaks maksimaalse kaitse, peab see olema korrektselt kinnitatud ja sobima peaümbermõõduga. Kõige lihtsam viis selle teadasaamiseks – kontrolli, kas kiivri kinnitamisel jääb umbes kahe sõrme laiune vahe kiivri serva ja silmade vahele.

Kõige tähtsam on, et:

kiiver ei oleks lükatud kuklasse ega ka liiga silmade peale;

selle all ei kantaks mütsi.

Liiga kuklasse või silmadele jääv kiiver ei paku efektiivset turvalisust. Esimesel juhul jääb kaitseta pea esiosa ja liialt silmadele lükatud kiivri puhul kuklaosa. Lisaks vähendab see ka ratturi vaatevälja. Tasub teada, et kiivri all ei tohiks kanda mütsi, mis ei lase kiivril piisavalt tihedalt pealigi olla ja seega võib see ohuolukorras liikuda.



Foto: 1a.ee

Ole tähelepanelik!

Jalgrattakiiver ei ole igavene, see on soovitatav iga paari aasta tagant välja vahetada. Miks?

Aja jooksul võivad kiivrisse tekkida erinevad suuremad-väiksemad mikropraod, mis vähendavad selle kaitsevõimet ja ei ole enam piisavalt efektiivsed, et tagada sajaprotsendilist kaitset.

Iga kiivrikandja peab teadma, et alati pärast kukkumist tuleb see välja vahetada uue vastu. Kukkumise tagajärjel muutub kiiver kasutuskõlbmatuks – selle sees olev penoplast muljub kokku ja ei taasta oma esialgset mahtu ega kuju, mis tähendab, et järgmise kukkumise korral ei paku see piisavalt kaitset.

Kindlaid reegleid ja soovitusi järgides saab kindel olla, et jalgrattakiiver pakub turvalisust ja aitab vältida ka kõige ebameeldivamaid olukordi.

Lisatarvikud pakuvad mugavust!

Piisava turvaklassi ja optimaalse hinnaga rattalukku on mõistlik kaasas kanda kõikjal – ka poodi minnes, sest nii saad alati kindel olla, et sinu ratas ei ole kuhugile kadunud. Kõige mugavam on kasutada jalgrattalukku, mis lukustub numbrite kombinatsiooniga, sest siis ei ole vaja muretseda võtmete pärast, mida on tülikas kaasas kanda.



Foto: 1a.ee

Nutitelefonide ja nende lisatarvikute ajastu areneb üha jõudsamalt, sest nüüd on sul võimalik oma sõpradega suhelda ka jalgrattaga sõites. Mugav ja moodne nutitelefoni hoidja, mida on hea kinnitada jalgratta juhtrauale, lahendab nii mõnedki probleemid. Sa võid alati kindel olla, et oled inimestele kättesaadav ning liigeldes võimaldab see kasutada erinevaid telefonirakendusi, kasvõi näiteks Google Mapsi.

Kas sinu peres kasvab väike laps, kes ei oska veel ise rattaga sõita, kuid sellegipoolest on sinu suureks sooviks pakkuda oma pisikesele võsukesele sõitmislusti? Alates 1-aastaseks saamisest on lapsi võimalik rattasõidule kaasa võtta ja seda kõike tänu lapseistmetele, mida saab paigaldada nii jalgratta:

tagaraamile;

esiraamile;

pakiraamile.

Milline iste lapsele valida, sõltub juba iga lapsevanema konkreetsest soovist. Siiski tasub teada, et taga- ja pakiraamile kinnitatavad istmed on lapsele mugavamad, sest kui laps istub rattasõidu ajal ema või isa selja taga, pakuvad vanemad kaitset sõidutuule ja lendavate putukate eest. Samas on ka esiraamile kinnitatavatel istmetel mitmeid eeliseid – laps on koguaeg sinu silme all ja sa näed, millega ta tegeleb, mis tujus ta on jne.

Mis saaks olla veel lõbusam, kui nautida päikesepaistelisel suveilmal rattasõitu? Õigesti valitud kiiver on soodsaim elukindlustus ja võib päästa ka kõige ebameeldivamatest olukordadest. Võta eeskuju väiksematest ratturitest ning kanna ka ise jalgrattakiivrit.

Väga hea valik suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega kiivrid ning erinevad jalgratta lisatarvikud leiad ühest suurimast veebipoest 1a.ee. Turvalist liiklemist!