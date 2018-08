Lihtsusta majapidamistöid ja soeta kodutehnika 1a.ee nutipoest

(Sisuturundus)

Pesumasin-kuivati on asendamatu abiline

Pesumasinad kuivatiga on kodutehnika, mis leiduvad absoluutselt iga kodu vannitoas. Kuna näiteks Miele pesumasin on saadaval aga sedavõrd erinevate parameetritega, siis tasub enne ostu sooritamist leida vastused järgnevatele küsimustele:

Kui suure mahutavusega kuivatiga pesumasinad on saadaval;

kuivatiga pesumasinad on saadaval; Kas eest- või pealtlaetav pesumasin-kuivati;

pesumasin-kuivati; Missuguseid funktsioone pesumasinad kuivatiga endas peidavad;

pesumasinad kuivatiga endas peidavad; Kui energiasäästlik pesumasin-kuivati saab olla.



Foto: Shutterstock.com

Kuidas valida pesumasina suurust?

Esimene samm pesumasin-kuivati soetamisel on valida õiges suuruses aparaat. Väiksemasse masinatesse mahub 3,5 kg pesu, keskmisesse 5-6 kg ja suurimad kodukasutuseks mõeldud masinad pesevad korraga isegi kuni 12 kg. Kindlasti tasub arvestada ka kuivatamise võimalustega, sest kodus kasutatavad kuivatiga pesumasinad on mahult üsna erinevad. Valikut tehes tasubki arvestada, kui palju pesu korraga teie kodus koguneb ehk kui suur on teie leibkond ja kui tihti pesu tavaliselt pesete.

Kas eest- või pealtlaetav pesumasin?

Sellele küsimusele on tegelikult üsna lihtne vastust leida, kuna pealtlaetavad pesumasinad kuivatiga on reeglina väiksemate mõõtmetega ehk kompaktsemad ning sobivad kenasti pisematesse vannitubadesse. Eestlaetavad kuivatiga pesumasinad on mõõtmetelt küll suuremad, kuid disaini poolest esinduslikumad. Samuti jätavad nad võimaluse kasutada pesumasinapealset pinda asjade hoiustamiseks või siis näiteks kuivati jaoks. Tuntumate tootjate nagu Miele pesumasin on saadaval nii eest- kui pealtlaetavana.

Missugusesse energiaklassi võiks pesumasin-kuivati kuuluda?

Kuna elekter üha kallineb, siis on energiasäästlikkus aina rohkem päevakorras ja just seetõttu tasub ka pesumasina energisklassile tähelepanu pöörata. Heaks energiaklassiks loetakse A+, kuid väga energiasäästlikud pesumasinad kuivatiga kuuluvad energiaklassi A+++. Et valiku tegemine oleks võimalikult lihtne, on iga pesumasin-kuivati varustatud energiakleebisega, mis annab vastava info:

Keskmine aastane energiakulu;

Veekulu;

Maksimaalne pesukogus;

Tsentrifuugiklass;

Müratase.

Miele pesumasin on hea valik, kuna seda on saadaval väga erinevas energiaklassis, et rahuldada absoluutselt igasuguste nõudmistega perenaise vajadused.

Foto: Shutterstock.com

Külmkapi valimine pole naljaasi

Külmkapid näevad üsna sarnased välja, kas pole? Ehk siis valiku tegemine ei tohiks olla üleliia keeruline, põhimõtteliselt võiks ju tugineda puhtalt suurusele ja disainile? Tegelikult see päris nii lihtne ei ole, näiteks 1a.ee nutipood pakub üle neljasaja erineva külmkapi, millel on küllaltki erinevad parameetrid. Külmkapi valimisel on märksõnadeks mõõdud, tehnoloogia, müratase, energiaklass ja sisemine disain.

Vali optimaalne suurus

Võiks ju arvata, et kuna erinevate mõõtmetega külmikute hinnaklass ei ole nii kardinaalselt erinev, siis tasub igaks juhuks soetada suurem külmkapp, kui reaalselt tarvis on. Tegelikult võib see igaks juhuks tehtud valik aja jooksul üsna kulukaks kujuneda, kuna külmiku suurus mõjutab otseselt selle energiakulu.

Lähemalt rääkides tuleb siin mängu asjaolu, kui suurt ruumi peab jahutusfunktsioon ukse avamisel jahutama. Kui soetate liialt suure külmiku, mis seisab pidevalt poolenisti tühjana, siis reaalsus on see, et kulutate energiat tühja ruumi jahutamisele, mis ei ole majanduslikus mõttes just eriti nutikas. Just seetõttu tasub koju soetada optimaalsete mõõtmetega külmik!

Foto: Shutterstock.com

No-frost tehnoloogia

Külmiku jäätumine ja pidev sulatamine on üks suur peavalu? No-frost tehnoloogia, mis pideva õhuringluse tulemusel takistab jää tekkimist külmikusse, on lahendus. Ventilaatoriga viiakse kapist niiskus välja – pole niiskust, pole jääd. Positiivne on selle tehnoloogia juures see, et külmikut ei pea sisuliselt kunagi enam sulatama. Pole jääd, mis isoleeriks jahutuse funktsiooni, mille tulemusel on külmiku töö efektiivsem. Negatiivsena on vaja välja tuua, et pidev ventilatsioon tekitab rohkem müra.

Madal müratase kodurahu huvides

Külmkapp on sisuliselt ainus kodumasin, mis pidevalt töötab. Sellest tulenevalt peaks ta olema võimalikult vaikne, et mitte igapäevaelu häirida. Vaiksemad külmikud, mida võib jaekaubanduses kohata, on umbes 34 dB, harilikud külmikud jäävad aga 39-42 dB vahemikku. Mida vaiksem seda parem – loomulikult. Ja kuuldavasti on erinevus 39dB ja 42dB vahel ka kõrvaga eristatav. Seega kui hinna erinevus on väike, siis tuleks valik langetada kindlasti vaiksema kasuks.

