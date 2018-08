Canon hübriidkaamera EOS M50 sai EISA parima ostu tiitli

EISA ehk Euroopa pildi ja heliassotsiatsioon (European Imaging and Sound Association ) tituleeris Canoni hübriidkaamera EOS M50 parimaks ostuks.

Komitee koosneb 55 rahvusvahelisest tehnoloogiaajakirjanikust, 23 euroopa riigist.

Kokku sai Canon EISAlt neli auhinda.

Täiskaader Peegelkaamera Entusiastile 6D Mark II

Kuna tegu on hetkel soodsaima täiskaaderkaameraga, mis osta võimalik, tituleeriti see kompaktseks ja taskukohaseks entusiasti kaameraks.

35mm sensor, 26Megapixlit ning Dicic 7 protsessor. Tegu on ka Canoni esimese, õigemini on tegu vist üldse ainsaga, täiskaader kaameraga, millel igas suunas pööratav ekraan.

Kui rahakott kannatab, leiame, et tegu on parima kaameraga Vloggerile.

Ainus, mille üle saab nuriseda on dünaamiline ulatus.

Hind kaamera kerel alates 1400€

Link

Parim ost Canon EOS M50

Väike, kompaktne ja taskukohane hübriidkaamera, mis teeb sama head pilti kui selle suuremad peeglitega sugulased.

Tänu 24MP APS-C senrile ning DIGIC 8 protsessorile, suudab see teha konkurentsivõimelise kvaliteediga pilte ja salvestada 4K videot.

Täielikult pööratav ekraan ning hetkel turu parim autofookus videos, teeb sellest ideaalse endli (selfie) või vlogger kaamera.

Kaamerale sisse ehitatud kõik viled kellad: wifi, bluetooth, täielikult funktsionaalne puuteekraan kõigis funktsioonides jne.

Lisaks toimivad täielikult ka Canoni standard EF objektiivid väikese adapteriga.

Kaamera kerehinnaks umbes 600€

LINK

Objektiiv Canon EF 85mm f/1.4L IS USM

F1.4 on objektiivide mõistes väga suur ava ning pildistabilisaator sedavõrd suure avaga paneb Canoni positsiooni, kus konkurentidel ei ole seda pakkuda.

Tõsi, nii mõnigi tootja pakub kere sisest stabiliseerimist, kuid sellisel juhul on Canonil pakkuda veel suurema avaga F1.2, mida teistel lihtsalt ei ole.

Objektiiv mõeldud peamiselt profesionaalseks kasutuseks, olles ilmastiku kindel ning tänu suurele avale ning stabilisatsioonile, võimaldab pildistada käest ka kehvades valgusoludes. Eriti hästi sobib portree või pulmafotograafidele, kus naturaalsel valgusel on mõningane võlu.

Hind umbes 1700€

LINK

Canoni ise pöörlev Speedlite 470EX-AI

Tegu on välguga, mis ise pöörleb ja keerleb, mõõtes ümbritseva ruumi valguspeegeldused ning pöörates vastavas suunas, üritades subjektile otse näkku valgustamist vältida. Toimib nii automaatselt, kui manuaalselt. Manuaalselt suunad välgu lakke ning peale seda pole vahet, mis pidi kaamera keerad, krutib välk enda suuna automaatselt taeva poole.

Muidugi täielik E-TTL tugi, mis saab kaamerast särituse kui fookuskauguse informatsiooni.

Hind ~500€

LINK