Canoni uus 65X zoom kaamera

Superzoomid on moes ja uus Canoni Powershot SX70 HS, mis on sama 65x zoomiga nagu eelkäija kaugema otsa fookuskaugusega 2730mm.

Kui tavaliselt ka peegelkaameratesl on maksimaalne fookuskaugus vaid 200-400, üle mille on vaid professionaalide, väga kallid objektiivid, võimaldab SX70 veelgi kaugemalt pildi kätte saada.

Kontserdid, aktused, lennukid, linnud, laevad käega katsutavateks ja seda vaid eeldatava hinnaga 580€

Kaameral on ka makrovõimekus mis sisuliselt 0cm pealt fokuseerib ning praktiliselt läätse puudutab.

Kaameral on peegelkaamerale sarnane ergonoomika ning kõrge resolutsiooniga OLED pildiotsida kasutusmugavus teeb sellest ideaalse reisikaamera, mis võimaldab peegelkaamera koju jätta ja saada pildi kätte ka pika distantsi pealt.

Kaameral on Digic 8 protsessor, mis hetkel kasutuses vaid palju kiidetud EOS M50 hübriidil ning tuliuuel täiskaaderhübriidil EOS R, mida loodetavasti peagi katsetada saame.

Ilma autofookusete suudab kaamera jäädvustada 10 kaadrit sekundis ning pideva fokuseerimisega 5.7 kaadrid sekundis.

Kaameral ei ole kahjuks Dual Pixel autofookust vaid TTL, mille kohta kahjuks ei oska kommenteerida, kui hea see videos on.

Samas on kaameral 4K videovõimekus.

Kaameral on 1/2.3" suurune 20.3MP sensor, mis on 25% suurema resolutsiooniga kui kaamera eelkäijal SX60 HS.

SX70 HS pildistab ka raw formaadis ning on poodides saadaval alatest käesoleva aasta novembrist, soovitusliku jaehinnaga 584€