NB Forum 2018: President Barack Obama vestleb Niklas Zennströmiga ja järgmise aasta staarid

Ja ongi käes see hetk, kui kõik on turvaväravatest läbi ja kottide vaatamiseks rivistunud, oma koha leidnud ja prožektorite valgusse astuvad USA 44. president Barack Obama ja Skype´i kaasasutaja Niklas Zennström. Algab Nordic Business Forumi tipphetk, peaesineja on saabunud.

Nüüd aga üksikuid katkendeid esinemisest, mida sai ka tasulise striiminguga jälgida.

Viimati oli Obama enne tänast külastust öösel Helsingis tankimas oma lennukiga.

Soomlased on tema teada maailma kõige õnnelikumad inimesed.

Zennström (Z) alustab: Soomes käies peab ju sauna ka minema, võib-olla siis järgmine kord?

Obama (O): Ma olen saunas olnud juba.

Z: Mida oled korvpallist õppinud (juhiks olemise jaoks)?

O: Spordis osalemine, isegi kui sa pole kõrgeimal tipptasemel, õpetab sulle alati midagi. Kui paned rohkem tööd sisse, saad parema tulemuse.

On valitsusi, kus peetakse end teistest paremaks hõimu, rassi vm järgi. "Kõik on korras, kui käite minu järgi, aga süüdi on need inimesed – immigrandid, riigid jne", öeldakse. Poola ja Ungari on neid üldisi meie tunnustatud reegleid hakanud ignoreerima, muutma. USA-s on ka seda tunda, et tahetakse neid üldisi kokkuleppeid muuta.

Z: Tehnoloogiast ka. Ma olen tahtnud teha tehnoloogiafirmasid ja toetada neid, mis positiivselt maailma muudavad. Noored juba tahavad osta firmadelt, mis teevad head asja, on vastutustundlikud. Olen siiski natuke mures ühendatud/võrgustunud maailma pärast, et AI aitab teha otsuseid, aga sellest võib tulla ka negatiivset, kui me probleemidest ei räägi. Kuidas juhid saaks innovatsiooni toetada ja õhutada vastutusrikka tuleviku loomist?

O: Valitsused liiguvad liiga aeglaselt kokkuleppeid ja regulatsioone tehes. Nad ei suuda enam sammu pidada. Võtame või AI. Presidendina 2-3 aastat tegelesin nõukoguga, kus olid teadlased, insenerid ja spetsialistid, kes uurisid AI probleeme. Sest kardetakse ka seda, et masinad võivad võtta võimu. AI on aga praegu kasutusel pigem andmete kogumisel, näiteks kuidas isejuhtivaid autosid juhtida jne. Kui AI võtab inimestelt töö ära, siis tundub, et jääb rohkem töötuid.

Selles töögrupis ma ei usu, et uue administratsiooniga praegu midagi enam tehakse.

Tean Sandbergi ja Zukerbergi hästi. Usun et Facebooki jõud inimesi ühendada on positiivne, nii nagu Skype ka ühendab. Halvem on isolatsiooni ja eraldatuse tekitamine selle võrgustiku abil. Nüüd on ka küsimus, kuidas neis keskkondades vihakõnesid peatada.

Z: Soomes on 4,5 milj in, Eesti on veel väiksem, neilt saab õppida. Eestis on valitsus ja äriinimesed istunud koos ühes ruumis ja neid asju arutanud. Väikesed riigid on paindlikud.

O: Usun, et muutused toimuvad alt üles. On vaja rohujuure tasemelt algatada asju. Singapur on nt natuke teistmoodi suutnud asju lahendada. Ka väike riik. Kuid Norra, Soome ja Rootsi võivad ju otsustada ookeanide puhtuse eest võitlema hakata, aga kui Hiina ja Venemaa ja teised suured kaasa ei tule, siis pole sellest palju kasu.

Tuleb sel juhul globaalselt tegutseda.

Z: on palju inimesi, kes elavad vaesuses, elektrita.

O: Olen optimist. Oli keskaeg ja renessanss, WWII jne. Ajalugu pole lineaarne. Kui küsida noortelt, kus ja kellena tahaksid nad olla ajaloos, siis mida valitakse? Valitakse see aeg, kus praegu oled ja kes praegu oled. Praeguse ajahetke. Või noh paar aastat tagasi :)

Hiinas ja Indias tunnevad inimesed end üsna hästi. Soomes ja Rootsis ollakse ka õnnelikud. Soomes saab ka kõige vaesem laps minna ühte maailma parimasse kooli. Soome on teinud ühise pingutuse ja maksab õpetajatele hästi ning hoiab avaliku kooli taset kõigi jaoks kõrgel.

Kuid meil on illegaalse immigratsiooni probleem: nad näevad, kui hästi näiteks Rootsis elatakse. Nõbu, kes on kohale jõudnud, saab teistele näidata, kui hästi ta elab ja see omakorda õhutab inimkaubitsejate äri ja saabuvad uued põgenikud.

Hiinas ja Indias on 2,5 miljardit inimest. Nad tahavad ka seda, mis meil on. Sama elustandardit. Kuid see kiirendab veelgi kliimasoojenemist. Me peame arendama veel paremaid tehnoloogiad, et hüvesid rohkematele jaguks. Tehnoloogia on oluline, see päästaks paljudest praeguse maailma probleemidest.

President on aga nagu ookeanilaineri kapten. Kui tahad midagi muutma hakata ja pöörama hakkad, võtab see väga kaua aega.

Z küsib, mida Michelle Obama teeb.

O: Ta on talent, andekas ja talle on palju on antud, ma usun, et neid, kellele andeid on antud, pole palju. Kuid vaja on ka tugevat suhet sinna juurde. Head suhet. Peab oskama koos töid teha, kompromisse teha ja andma tagasisidet. Mul on ka kaks väga head tütart. Nende üleskasvatamine on töö nr 1.

Z: Aitäh, et tulite.

O: Tahan kõigile siinolijatele anda edasi optimismi: pole probleemi, millele pole lahendust. Kui inimene on probleemi loonud, siis on sellele ka lahendus.

Kõik tõusevad püsti, kuid siis palutakse oma kohtadele maha istuda seni, kuni president Barack Obama on majast lahkunud.

