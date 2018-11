Televiisorid: väikesest pildikastist nutimaailma

(Sisuturundus)

Kui palju on televiisorid ajaga muutunud? Ekraanid aina suuremaks, protsessorid üha võimsamaks ja nutikamas. 1a.ee teeb telerite arengust põgusa ülevaate!

Mustvalget televiisorit mäletad? Ilmselt mitte, sest nende ajastu oli palju aastaid tagasi, mil televiisorid olid luksuskaup ning seisid vaid jõukamate inimeste sektsioonkapil. Tehnika areng on aga ülikiire ja nüüdseks oleme jõudnud ajajärku, mil algelisest imepisikesest pildikastist on saanud hiigelsuur ja võimekas nutiekraan. Siinkohal teemegi pisikese kokkuvõtte, milles telerite areng täpsemalt seisneb, loe edasi!

Mõõdud on kasvanud kümneid kordi

Kui esimese teleri ekraan oli kõigest 12 cm lai, siis tänapäeval leiame lettidelt hiigelsuuri televiisoreid, mille diagonaalid küündivad mitmesaja sentimeetrini. Alles 5-10 aastat tagasi olime uhked 32-tollise teleri üle, mis tundus harjumatult massiivne. Hetkel oleme jõudnud ajajärku, kus 50-tollised ekraanid on elutubades täiesti tavapärased ning pisemaid soetatakse pigem kööki või magamistuppa.

Lihtsast pildikastist nutiteleriks

Lihtsast pildikastist nutiteleriks



Foto: Shutterstock.com

Televiisori algusaegadel oli sellel põhimõtteliselt üks funktsioon – edastada läbi teleriekraani erinevate telekanalite toodangud ning hoida meid maailmas toimuvaga kursis. Järk-järgult hakkasid koos tehnika arenguga lisanduma erinevad funktioonid. Ühel hetkel saime filmide nautimiseks teleri taha ühendada videomaki, järgmisel hetkel sülearvuti ja siis tekkis juba SmartTV, mis võimaldab filme otse internetist vaadata. Iga päevaga üha lihtsamaks ja mugavamaks!

SmartTV viis televisooni täiesti uuele tasemele ning paiskas meid lihtsalt öeldes nutimaailma – YouTube, Netflix ja mitmed teised populaarsed veebirakendused on nüüd vaid ühe nupuvajutuse kaugusel. Nutitelefoni sisu televiisori ekraanil? Käkitegu!

Pildi kvaliteet on tõusnud kõrgustesse

Kui Sa mäletad vähegi esimeste televiisorite pildikvaliteeti, siis tead, et see oli pehmelt öeldes kohutav! Mustvalgetest televiisoritest pole ilmselt ammu enam mõtet rääkida, kuid ka esimesed värvitelerid ei kannatanud kriitikat. Õnneks hakati aga üha enam kvaliteedile rõhku panema ning viimase aastakümne jooksul on tehnoloogiad arenenud aastast aastasse:

Plasmateler – kuni 2007. aastani valitsesid turgu plasmaekraaniga televiisorid, mis vaimustasid tarbjaid oma suurte ekraanidega;

– kuni 2007. aastani valitsesid turgu plasmaekraaniga televiisorid, mis vaimustasid tarbjaid oma suurte ekraanidega; LCD-teler – alates 2008. aastast tulid turule LCD ekraaniga telerid, mis trumpasid oma eelkäija üle eelkõige energiasäästlikkusega;

– alates 2008. aastast tulid turule LCD ekraaniga telerid, mis trumpasid oma eelkäija üle eelkõige energiasäästlikkusega; Full HD, LED LC D – 2009. aastal kogusid populaarsust Full HD telerid ja aasta lõpus tulid turule juba LED LCD erkraanid (õhukesed, kerged, energiatõhusad);

D – 2009. aastal kogusid populaarsust Full HD telerid ja aasta lõpus tulid turule juba LED LCD erkraanid (õhukesed, kerged, energiatõhusad); 3D telerid – 2010. aasta oli 3D tehnoloogia võidukäik;

– 2010. aasta oli 3D tehnoloogia võidukäik; Smart TV – eelpool mainitud Smart TV ehk nutitelerid jõudsid turule 2011. aastal;

– eelpool mainitud Smart TV ehk nutitelerid jõudsid turule 2011. aastal; 4K Ultra HD – 2012. aastal tehti televiisorite maailmas suur võidukäik ning tootmisse paisati esimene 84-tolline 4K Ultra HD teler;

– 2012. aastal tehti televiisorite maailmas suur võidukäik ning tootmisse paisati esimene 84-tolline 4K Ultra HD teler; OLED-teler – aasta hiljem tuli turule kumera ekraaniga OLED-tehnoloogiaga televiisor;

– aasta hiljem tuli turule kumera ekraaniga OLED-tehnoloogiaga televiisor; HDR – 2016. aastal ilmus turule HDR-tehnoloogia, mis muutis pildi tänu heledamatele värvidele ja kontrastidele oluliselt nauditavamaks.

OLED ja 4K televiisorid troonivad turgu



Foto: Shutterstock.com

Missugune seis valitseb televiisorite turul hetkel? Viimastel aastatel on teadlike tarbijate seas sõelale jäänud kaks tehnoloogiat – OLED ja 4K. Painduvatest materjalidest valmistatud OLED ekraanid annavad võimaluse toota nõgusaid televiisoreid, mis viivad vaatajakogemuse uuele tasemele – pilti saab jälgida iga nurga alt. 4K Ultra HD telerid paistavad aga silma oma erakordselt suure resolutsiooniga, mis muudab pildi uskumatult teravaks. Hetkel esindabki kõige uuemat teleritehnoloogiat 4K nõgus OLED teler.

Otsid koju Philips, Manta või mõnd teist tuntud kaubamärki esindavat televiisorit?