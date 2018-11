Sõida Slushile Fortumi bosside juhitud elektriautoga ja võid võita suure investeeringu!

Järgmisel nädalal toimub Helsingis ilmselt maailma üks suurimaid idufirmade kokkusaamisi Slush, kus üritatakse kogu üritusest tekkivad süsinikdioksiidi kokku hoida nii, et eralduks vaid 10 000 tonni. Üks sellele kaasa aitav sündmus on ka Soome energiaettevõtte Fortum korraldatud Pitchup Shuttle - võimalus sõita Slushile elektriautos, mille juhiks on mõni Fortumi juht ja pitchida talle sõidu jooksul oma idee.

Kui ideel on jumet, võtab Fortum selle kaalumisele ning sellest sõidust võib saada sinu kõige kasulikum sõit üldse, mis toob sisse suure investeeringu idufirma arendusse.

Kui tavaliselt tuleb taksosõidu eest ise maksta, siis seekord võib juhtuda, et makstakse sõidu eest väga palju peale. Pead ainult jõudma selle lühikese aja jooksul, mil Helsingis ringi sõidetakse, oma idee maha müüa.

Pitchalong Shuttle on ebatavaline pitchingu ehk oma iduettevõtte tutvustamise koht, kuid eks selliseid trikke on varemgi tehtud. Tuntud on ka liftipitchingud - sõites liftis koos potentsiaalse investoriga, peab lühikese sõidu jooksul suutma ära tõestada oma idufirma kasukillus ja investeerimisvajadus.

Pitchalong Shuttle sõidab ringi Helsingis 4. ja 5. detsembril, mil Slush toimub. Fortumi kommunikatsioonijuhi Elina Kokku sõnul on elektriauto Jaguar I-PACE hea vaikne, nii et saab seal rahulikult oma koosolekut ja ettekannet pidada.

Fortum on varemgi Slushilt iduettevõtteid leidnud, kellega koostööd teha. Näiteks Plugsurfing, mis arendas üle-Euroopalist elektriautode laadimisvõrku, osteti ära 2018. aasta märtsis. Sel aastal teeb energiafirma koostööd Norra idufirmaga Chooose, et vähendada ürituse tekitatud süsinikujalajälge. Lisaks üritusele endale proovitakse kasutada ka keskkonnasäästlikumaid transpordivõimalusi, hotelle ja sööke. Kogu ettevõtmise tekitatud CO2 kogus tahetakse saada 10 000 tonni piiresse. Hinge kinni hoidma ei pea, sest hingamisega tekitatud süsinikdioksiidi kogus on tühine osa sellest, mis kõigest kokku tekib...