(Sisuturundus)

Kõik pole veel lõplikult kadunud - kui tellid kauba meile lähimatest ladudest, võib see veel heal juhul kohale jõuda 2-5 päevaga ehk selle nädala lõpuks.

Gearbestil on selleks võimalus Tšehhi ja Poola (aga ka muudest Euroopa) ladudest valida - siin on hulk pakkumisi, mis praegu tellides on kiired ja soodsad.

Mõned näited:

Niisiis, jäta meelde: FAST-08 tuleb Poolast, FAST-23 Tšehhist. Sealt on tarneajad 2-5 tööpäeva. Kiire kohaletoimetamisega Euroopa ladudest kaasnevad ka kõrgemad postikulud, tavaliselt tasuta nendest ladudest transporti ei saa.

On veel üks ladu, kust kaup saabub 5-7 tööpäevaga: Itaalia. Selle lao koodiks on FAST-36. Itaalia laokaubad asuvad siin. Näiteks saab sealt kätte CUBOT P20 nutitelefoni (130 eurot, -30%). Lisandub aga postikulu ligi 24 eurot.

Vaata ka Hispaania laokaupa (laokood FAST-29) ja Prantsuse ladu (FAST-30), kust võib samuti leida tooteid kohaletoomise ajaga 2-5 päeva. Muidugi on need ajad orienteruvad, sest kiirel pühadeajal võib ette tulla pakiummikuid.