Sony esitles oma uut, taskukohast hübriidkaamerat A6400

Sony tutvustas täna põnevat uut lisandust E-bajonitiga hübriidkaamerate seerias – α6400 (mudel ILCE-6400).

α6400 kompaktsel APS-C-kaameral on Sony uusimad tehnoloogiad, mis tuntud täiskaader-kaameratest. Uuel kaameral on maailma kiireim automaatne teravustamine – 0,02 sekundit – ning silmade automaatse teravustamise ja jälgimise funktsioonid. Tänu AF/AE jälgimisele saab kaameraga pildistada suurepärasel kiirusel kuni 11 kaadrit sekundis, uue generatsiooni pildiprotsessor BIONZ X tagab esmaklassilise pildikvaliteedi, kaameraga saab salvestada 4Kvi kvaliteediga videoid, sellel on 180-kraadine täielikult pööratav puutetundlik LCD-ekraan ja palju muud, mis teeb kaamerast parima töövahendi kõigi autorite jaoks professionaalidest vlogijateni.

Uue kaamera märksõnaks on kiirus

Uue mudeli α6400 automaatse teravustamise süsteem on saanud paljud tehnoloogiad Sony täiskaader-kaameratelt α9, α7R III ja α7 III. Uue kaamera pildialale on tihedalt paigutatud 425 faasituvastuse ja kontrastituvastuse automaatse teravustamise punkt, mis katavad ligikaudu 84% pildialast. Tänu uuendatud pidevalt teravustamise süsteemile ja sellele lisatud uue generatsiooni pildi-protsessorile BIONZ X suudab kaamera teravustada 0,02 sekundiga ja hoida fookust efektiivselt ka kiiremini liikuvaid objektidel.

Mudelil α6400 on täiustatud silmade automaatse teravustamise funktsioon, mis on uusim versioon Sony silmade automaatse teravustamise tehnoloogiast.

Arvutimaailma kogemusel on silmafookus hetkel Sonyl tõesti parim

See uus funktsioon kasutab silma-andmete reaalajas tuvastamiseks ja töötlemiseks masinõppele tuginevat objektituvastust, mis parandab silmade automaatse teravustamise täpsust, kiirust ja jälgimist. Samuti esitletakse mudelil α6400 Sony uuendatud pidevat, jälgivat autofookust, mis tehes pilte või videoid inimestest, loomadest, tuvastab näo ja silmade asukoha ning jälgib pildistatava suurendatud täpsustega silmadele teravustamist.

Antud autofookust ei ole hetkel ka Sony täiskaader kaamerate, kuid lubadus on antud et tarkvarauuendusega tuleb uuendatud looma, inimese silma jälgimine ning objekti jälgimine ka täiskaader-kaameratesse. Esialgu A9 ning järgnevad ka A7 III ning A7r III.

Täiustatud kõrglahutusega 4Kvi video salvestamine parema teravustamisega

Mitmekülgne α6400 on rõhk video funktsioonidel, mis salvestab 4K lahutusvõimega (QFHD: 3840 × 2160) koos pikslite väljalugemisega ja ilma pikslite liigitamiseta, et koguda ligikaudu 2,4 korda rohkem andmeid, kui on 4K-filmide jaoks tegelikult vaja, ning seejärel ülediskreedib need 4K materjali loomiseks.

Lisaks on Sony crop-sensor APS-C peeglita kaamerate uuel mudelil esimest korda HLG (Hybrid Log-Gamma) pildiprofiil, mis toetab Instant HDRi, võimaldades esitada HDR (HLG)-funktsionaalsusega ühilduvatel teleritel 4K HDR pilte. Töötab, kui HDR (HLG) videote esitamiseks ühendada kaamera USB-kaabli kaudu HDRiga (HLG) ühilduva Sony teleriga.

Peale selle on värviliigitamise paindlikumaks muutmiseks olemas ka S-Log2 kui S-Log3 profiilid, mis ennekõike professionaalidele suunatud, kuna eeldab kindlasti järeltöötlust.

Samuti on kaameral kontrastide tuvastamiseks sebrafunktsioon, Gamma Display Assisti funktsioon ja madalama kvaliteediga salvestamine.

Kaamera suudab jäädvustada täiskõrglahutusega videoid kiirusel 120 kaadrit sekundis, kasutades vaid vajaminevaid pixleid sensorilt andmesalvestusega kuni 100 Mbps, mis võimaldab salvestist üle vaadata ning viimaks redigeerida nelja- või viiekordse aeglustusega täiskõrglahutuse ja automaatse teravusejälgimisega videofailideks.

Hind ja saadavus

Mudelit α6400 saab osta alates 2019. aasta veebruarist ja selle hind on ligikaudu 1050 eurot.

Seda on võimalik osta ka komplektis objektiiviga SELP1650, ligikaudse hinnaga 1150 eurot

või objektiiviga SEL18135, ligikaudse hinnaga 1450 eurot.