4k teler hea hinnaga Samsungilt

(Sisuturundus)

Kui otsite omale uut 4k telerit, siis suure tõenäosusega satute valiku tegemisel ka Samsungi telerite peale. Muide, see tuntud Korea teleritootja valmistab sama palju telereid, kui tema lähimad konkurendid Sony ja LG kokku.

Tänu suurepärasele hinna ja kvaliteedi suhtele on need telerid ka oma hinda igati väärt. Allpool tutvustame lühidalt üht Samsungi soodsama hinnaga ja populaarset 4k telerit UE55NU7172.

Tutvuge sellega lähemalt Kaup24 e-poes.

Samsung UE55NU7172 - mida see numbrijada tähendab?

U tähistab kõiki Samsungi LED telereid. Järgmine täht annab teada piirkonnast, millele antud teler toodetud on - E tähistab Euroopat. Kui siin oleks N, siis see oleks Põhja-Ameerika turule mõeldud ning A tähis hoopis Aasia turule suunatud mudeliga.

55 teatab teleri diagonaali suuruse tollides. Järgmine täht tähistab valmistamise aastat. Selle mudeli puhul siis N, mis on aasta 2018.

Ning järgmine U näitab ära, et tegu on UHD ehk kõrge 4k lahutusvõimega teleriga.

Mudelinime lõpus olev number (7172) tähistab mudeliseeriat, millest esimene number (7) näitab ära põhiseeria. Mida suurem number, seda rohkem funktsioone teleril on. 7 on tooteseeriate mõistes mõnusalt keskel (5, 6, 7, 8, 9), pakkudes head hinna ja võimaluste suhet

Pildi kvaliteet

Võrreldes tippklassi teleritega toodab UE55NU7172 üsnagi kvaliteetset pilti. Sellel on hea kontrast, kuid teler on pigem sobilik hämaratele ruumidele, sest ereda ja otseselt ekraanile paistva valguse korral kipub kontrast lahjaks jääma. Kui otsite telerit kohta, kuhu päike tihti otse peale paistab, ei ole antud mudel parim variant. Kõigil muudel juhtudel on hind ja kvaliteet vägagi paigas.

Värvide täpsus on keskklassi telerile oodatult hea.

Sisendid

Sellel Samsungi mudelil on lai sisendite valik. Alates kahest USB-st kuni kolme HDMI ühenduseni.

Mänguritele olulise infona veel, et sisendite lag on "Game" pildiseadistuse korral väga madal. Ehk siis ei teki suurt viidet nupuvajutuse ja ekraanil nähtava liikumise vahel.

Heli

NU7172 on keskmike hulka kuuluva heli kvaliteediga, kuna bass ei ole väga sügav ning heli tugevusest jääb lärmakamas keskkonnas tõenäoliselt vajaka. Selle teleriga koos on soovitatav kasutada soundbar' kõlarit või eraldi kodust helisüsteemi. Sel teemal kasulikku infot leiate ka Delfi artiklist telerile helisüsteemi valikul - viide siin.

Välimus

Antud Samsungi 4k teler sobib ideaalselt tänapäevasesse kodusse. See on üsna õhuke (5,7 cm) ning laialt asetsevate tugijalgadega, mis jätavad piisavalt ruumi teleri alla, et ära mahutada näiteks lai soundbar. Selline paigutus tagab teleri stabiilsuse ning teleri ja soundbari kooslus on kas ilmale hea vaadata.

Koostekvaliteet on Samsungile kohaselt väga hea.

Kuna teler on meie kodudes üsna tähtsal kohal, siis lisaks sellele, mida sealt vaadatakse, võiks ka teler ise olla vaatamisväärsus.

Kokkuvõte

Antud mudel on kokkuvõttes hea tavakasutuse televiisor, millel on 4K võimekus. Parima vaatamiselamuse saab hämaramates ruumides kus päike otse ekraanile ei paista. Kui võrrelda erinevaid kasutusalasid, siis parim on see teler mängimiseks või PC monitoriks.

Samuti sobib see teler hästi inimestele, kes armastavad TV showsid vaadata või spordile kaasa elada. Päris filmielamuste saamiseks kipuvad teleri võimed natuke lahjaks jääma. Kuid hinna ja kvaliteedi suhe on suurepärane ning head küljed kaaluvad halvad üles.

Detailsemat lisainfot leiab antud teleri kohta ka rtings.com portaalist.

Kaup24.ee - tellige kogu kodus vajalik elektroonika alati hea hinnaga!