Smart-IDd kasutab juba 2 miljonit inimest

Kui kaks aastat tagasi ületati 100 tuhande piir, siis nüüdseks on Smart-ID kasutajaid juba üle kahe miljoni.

Eestis on SK ID Solutionsi loodud autentimisvahendi võtnud kasutusele 420 000 inimest, Lätis on Smart-ID kasutajaid juba 750 000 ning Leedus 830 000. Kaks miljonit Smart-ID kasutajat teevad Smart-IDga ühes kuus kokku enam kui 40 miljonit tehingut kasutades seda nii e-teenustesse sisenemiseks ja tehingute kinnitamiseks kui ka dokumentide digitaalseks allkirjastamiseks.

„Kahe miljoni kasutajaga Smart-ID on kõige populaarsem ja kõige kiiremini uusi kasutajaid võitev autentimisvahend nii Eestis kui teistes Balti riikides. Kui esimese miljoni kasutajani jõudsime pisut enam kui aastaga, siis teine miljon lisandus kõigest üheksa kuuga. Eriti hea meel on näha, et nüüd on ka esimesed riigiasutused Smart-ID oma süsteemidega integreerinud, et kõik saaksid riigiga kiiresti ja turvaliselt suhelda,“ ütles SK ID Solutionsi juht Kalev Pihl.

„Võtame Smart-ID-ga sisenemise kasutusele eelkõige äriregistri ettevõtjaportaali laialdase kasutamise toetamiseks, et pakkuda klientidele kõiki kiireid ja mugavaid autentimise võimalusi. Seda enam, et 1. juulist läheb riigi raamatupidamine üle e-arvetele, mistõttu saavad ettevõtjad edaspidi avalikule sektorile saata arveid üksnes e-arvetes. Ja kuna kõigil ettevõtetel ning organisatsioonidel on võimalik saata e-arveldaja kaudu avalikule sektorile e-arveid tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult, aitab Smart-ID'ga sisenemine praegusel vajalikul hetkel kindlasti laiendada e-arveldajasse juurdepääsetavuse võimalusi,“ ütles Registrite ja Infosüsteemide Keskuse asedirektor Piret Meelind.

Koos viimati liitunud Registrite ja Infosüsteemide Keskusega Eestis ja Medicinos Bankasega Leedus on Smart-ID toega e-teenuseid Baltikumis juba enam kui 100 ning see arv suureneb pidevalt.

SK ID Solutions tutvustas Smart-IDd 2017. aasta alguses. Selle abil saab kasutada finants-, haridus-, telekommunikatsiooni-, energia-, riigi- ja jaekaubandussektori e-teenuseid. Alates 2018. aasta novembrist saavad Smart-ID kasutajad anda Qualified Electronic Signature (QES) tasemel digitaalallkirju, mis on võrdväärsed käsitsi kirjutatud allkirjadega ning mida on kohustus aktsepteerida kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Smart-ID kasutamine on tasuta.