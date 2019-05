VIDEO: üsna varsti on puldist auto värvi muutmine võimalik

LED-tehnoloogiad muutuvad ain a odavamaks, aga luksusautode hinnad aina kallimaks. Seega võib siit teha ühe loogilise järelduse - miski ei takista auto kere katmist painduvate LED-paneelidega, mida saab auto puldist juhtida.

Kontseptsioon värvi ja mustreid muutvast luksusautost on küll alles idee, kuid tehnoloogia on põhimõtteliselt selle jaoks olemas. Painduvad LED-paneelid on võimalik kleepida üle kogu auto kere, need omavahel ühendada ja mõni lihtsamat sorti pardakompuuter saab selle kõige juhtimisega väga hästi hakkama. Kui auto hind ulatub miljonitesse, siis need tühised lisakulud autot katvatele ekraanidele enam hinnast eriti välja ei paistagi.

Küll aga on rikkamatele ostjatele see väga suur müügiargument: poodi tulles ei pea mõtlema sellele, mis värvi autot tahad, sest vastavalt tujule võid iga hetk värvi muuta. veelgi enam - lisaks ühevärvilisele kerele võid katta oma masina ka erinevate mustritega ja keegi ei keela ka animeeritud kujutistega katmist. See kõik on juba praegu täiesti võimalik ja vajab vaid elluviimist.

Vaata videot värvi muutvast autost siit: