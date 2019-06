Kuidas valida õiged rehvid?

(Sisuturundus)

Rehvid on sõiduki üheks olulisemaks osaks, kuid tänapäeval on rehvide valik üsna lai ning õige otsuse tegemine võib osutuda keerulisemaks kui arvasite – tuleme selles teile appi.

Selgitame, mida tuleks uute rehvide soetamisel silmas pidada ja miks tasuks otsustada just kõige kütusesäästlikumate rehvide kasuks.

Rehvid ja nende märgistus

Enne, kui asute uusi rehve ostma, soovitame heita pilgu sõiduki tehnoandmetele, sest iga masina puhul on tootjatehas teinud ühe või mitu märget selle kohta, milliste mõõtmetega rehvid teie sõidukile sobivad. Lisaks mõõtmetele on tehaseandmetes kirjas ka rehvide koormus- ja kiirusindeks ehk maksimaalne koormus ja suurim kiirus.

Rehvimärgistus

Sama olulised kui rehvide tehnilised andmed, on ka nende kvaliteedinäitajad. Need on märgitud ja selgitatud Euroopa rehvimärgistuse piktogrammidel ehk väikestel joonistel, mis pannakse alati ka rehvidega kaasa. Nendeks on:

kütusesäästlikkus; väline veeremismüra; märghaardumine.

Kütusesäästlikkus

Sõiduki rehvide kütusesäästlikkust tähistatakse tähtedega A (enim säästlik) kuni G (vähim säästlik) – mida kõrgem on klass, seda väiksem kütusekulu. Kuna A kuni G klassi rehvide kasutamisel võib kütusekulu erineda lausa 7,5%, soovitame alati teha valik energiasäästlikumate hulgast.

Väline veeremismüra

Rehvide välist veeremis- ehk liiklusmüra mõõdetakse detsibellides (dB) ja tähistatakse lainetena:

üks must helilaine – 3 dB ehk tegemist on kõige vaiksemate rehvidega;

kaks musta lainet – keskmine müratase;

kolm musta lainet – kõige mürarikkamad.

Märghaardumine

Nii nagu märgitakse rehvide kütusesäästlikkust, tähistatakse ka märghaardumist tähtedega A (parim märghaardumine) kuni G (halvim märghaardumine).

Märghaardumine on väga oluline näitaja, tähistades pidurdusvõimet märjal teepinnal. Loomulikult sõltub pidurdusteekond suuresti ka sõidukist ja sõidutingimustest, kuid tasub teada, et A-G-klassi rehvide pidurdusmaa võib erineda kuni 30% ehk tavalise sõiduauto puhul, mille sõidukiirus on 80 km/h, lausa 18 meetrit.

Kvaliteetsed suverehvid ja talverehvid leiate hästivarustatud veebipoest 1a.ee, kus on esindatud nii Continental, Bridgestone, Dunlop, Goodride, Hankook, Michelin, Nokian jt kaubamärgid. Sinu sõidukile mõeldud rehvid on kõigest hiireklõpsu kaugusel.