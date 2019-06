Kuidas hinnata rehvide seisukorda?

(Sisuturundus)

Iga endast lugupidav autojuht peaks hoolt kandma ning huvi tundma enda sõiduki ja selle seisukorra vastu – rehvid, mootor, tuled jt. Kas kõik toimib ja vastab nõuetele?

Vähemalt kaks korda aastas puutub enamik sõidukijuhtidest kokku rehvivahetusega, mis eeldab ka olemasolevate rehvide seisukorra hindamist ja vajadusel uute soetamist. Mida tasuks rehvide seisukorra vaatlemisel arvestada ning millal peaks kaaluma olemasolevate suve- või talverehvide väljavahetamist?

Et rehvid vastaksid nõuetele…

…tuleb need enne igat rehvivahetushooaega üle kontrollida. Korralikud ja suurema kulumiseta rehvid on märk sellest, et teie sõiduk on kergesti juhitav ning te ei pea muretsema pika pidurdusteekonna ega tavapärasest suurema kütusekulu pärast.

Rehvide seisukorra hindamine

Sõiduki rehvide seisund vastab nõuetele kui:

nendel ei esine sisemisi ega välimisi läbivaid vigastusi;

rõhk vastab valmistaja ettenähtud rõhule;

suvise rehvimustri jääksügavus on vähemalt 1,6 mm;

talverehvide mustri jääksügavus on minimaalselt 3 mm.

Millal vajab sõiduk uusi rehve?

Suverehvid on soovitatav välja vahetada juhul, kui nende jääksügavus on 2 mm ja talverehvid, kui nende jääksügavus on 4 mm. Rehvimustri jääksügavuse nõuded ja muu oluline info rehvide kohta on kinnitatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele,“ kus grupis 5 – rattad (rehvid ja veljed) on kõik üksikasjalikult lahti kirjutatud.

Tasub teada!

Rehve tuleks vahetada vähemalt iga viie aasta tagant, sest hoolimata nende välisest seisukorrast ja mustri jääksügavusest kaotab kumm ajapikku oma elastsuse ning see mõjutab rehvide töövõimet.

Rehvide pragunemine on märk sellest, et nende kulumisaste on suur ja seega ei olegi muud teha, kui need uute vastu välja vahetada.

Rehvide kasutusiga on suuresti seotud sõiduki kasutamise ning ilmastikutingimustega. Mõõdukas kliima, ideaalsed parkimistingimused, optimaalne rõhutase ja rehvide ümbertõstmine iga 100 000 km järel võib saavutada maksimaalse rehvide kasutusea, mis võib ideaalselt olla ligikaudu 5 aastat.

