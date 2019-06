SmartHalo 2 ootab raha rattasõidu nutikamaks muutmiseks - ja seda ta ka saab

SmartHalo 2 tahab muuta rattakompuutrid tänapäeva nutiajastule vastavaks. Kui Smarthalo 1 ehk esimene väljatulnud velokompuuter oli ilma ekraanita (vaid LED-rõngaga), siis uus näitab juba pilti ja teksti ka.

SmartHalo on nutikas rattakompuuter, millega Arvutimaailmgi kunagi on natuke ringi sõitnud. Tollest ajast jäi meelde, et kompuutri rattale panemine oli paras töö ja kui see ükskord peal, siis tuli esialgu selgeks õppida, mida ringikujulised LED-id sulle öelda tahavad. Põhiliselt näitasid need, mis suunda varsti keerata tuleb (vastavas suunas hakkas ringi sektor kas kollaselt või roheliselt põlema). Ekraani puudumise mõte oli, et saad silmanurgast jälgida, ilma ekraani pidevalt põrnitsemata, kuhu sõita tuleb ja see on ohutum kui ekraanilt pilte ja tekste pidevalt vaadata.

Nüüd aga saab uus kompuuter LCD-ekraani, kus leidub juba rohkem infot. Seega võimalus silmanurgast põrnitseda kaob ja ohutus väheneb? Esialgu tundub küll nii. Kuid vaatame lähemalt, mida uus seade teeb. Vana, muide, oli lisaks ka ratta-alarm, hakates lärmama, kui keegi ratast liigutas.

Seade töötab koos mobiiliäpiga, millest saab oma pardakompuutrile rattateekonna ette sööta ja alarmi alla panna või sellest vabastada. Muid funktsioone on ka ja uue mudeliga lisandub juurdegi.

Kickstarteris läheb projektil ülihästi. Praeguseks on soovitud 56 448 dollari maht ammu kordades ületatud ja firma arvele tiksub juba ligi 712 tuhat dollarit. Selge, et oma raha nad saavad, et uus versioon välja tulla. Vanal oli tõesti mõningaid puudusi, mis juba mainitud, lisaks see, et Eestis oli rattateede kaardistus nigel - kohati juhiti ikka päris suure ringiga kohale. Kui aja peale ei lähe, pole probleemi, sest kohale ikka jõuad, lihtsalt näed rohkem, aga kui tahaks otse, siis Tallinnas see alati ei õnnestunudki. Võimalik, et mõne aastaga on ka siinsed rattakaardid paremaks läinud.

Mida siis uus pardakompuuter teeb?

See näitab endiselt, mis suunas peaks pöörama. Lisaks on keskel valgete tähtedega ekraan, mis ütleb, mitu meetrit on pöördeni jäänud ja kus suunas.

Ratta saab panna alarmi alla, kui ära lähed - kas suhteliselt tuima tundlikuse, keskmise või ülitundlikuna.

Alarmi saab peale panna ka koputusparooliga, mille enne määrad. Siis pole ka mobiili vaja, et ratast kätte saada alarmi maha võttes.

Keskne ekraan näitab vajadusel ka sinu trenni ja edenemist.

Kompuutril on esituli, millega pimedas teed valgustada.

Nutikas kaaslane uues pardakompuutris aga ilmselt häirib liiklejat kõige rohkem, sest kuvab ekraanile teateid nii perelt, ilmajaamalt kui liiklusteenistustelt. Saad teada, mida kodused tahavad, millal vihma sadama hakkab ja kus tee peal takistusi ees ootamas.

Muidugi saad ise mobiiliäpist seadistada, mida näidata ja mida mitte.

Laadimiseks on võimalik spetsiaalse võtmega seade oma ratta küljest eemaldada. Aku kestab kaks nädalat.

Kui SmartHalo eelmine versioon maksis 130 eurot (praegu lõpumüügil 80 eurot), siis uus versioon hakkab maksma ilmselt sama palju või isegi natuke vähem. Eeltellijad saavad selle ligi 115 euroga.