Nutikas kiiver: tagatuled nii tõukekale kui rattale

Kuna mitmesuguseid elektrilisi liikureid on aina rohkem tänavatel, siis kiputakse mõnikord unustama, et ka elektritõukeka, Segway või mõne muu uutmoodi liikuriga on elupäästjaks kiiver. Autojuhtidele ja teistele liiklejatele nähtavaks peab end tegema ka siis, kui kulged tõukeka või monorattaga.

Xiaomil on olemas universaalne kiiver Smart4U SH50, mis oma kujult natuke teistsugune, kui tavaline jalgrattakiiver. Põhjus on selles, et kui rattaga ollakse rohkem ettepoole kaldu asendis ja kiiver peab sobituma sellise pea kuklas sõiduasendiga, siis tõukeka või Segwayga seistakse püsti ja kiiver võiks vastavalt sellele olla mugavalt voolujooneline ja jahutav. Erinevalt rattakiivrist, mis on varustatud rohkemate tuulutusavadega, pole seisval sõitjal nii palju "peajahutust" vaja ning venitleerimisavasid on vähem. Samas on kiiver kaitsev igast küljest. Ühtlasi on SH50 ka veekindel, nii et saad seda kasutada halva ilmaga või kui oled jätnud ratta õue.

Nutikas tagatuli

Kiivri teeb aga nutikaks kuklapoolel asuv tagatuli, millel on mitu funktsiooni.

Kui pidurdad, siis töötab tagatuli automaatse piduritulena, lülitudes kiirendusanduri registreeritud pidurdamise puhul korraks sisse.

Kui aga õues läheb piisavalt hämaraks, süttib tagatuli, et parandada sinu nähtavust. Tule sisselülitamist kas kogu aeg põlema või vilkuma saab ka ise lülitist teha.

Kui oled rattasõidu lõpetanud, lülitab kiivri nutikas tuli end ise 20 minuti pärast välja, et akut kokku hoida.

Aku kestab keskmiselt 36 tundi ning laadimine kestab USB kaabliga ligi üks tund.