Eesti kosmose startup ettevõte Spaceit lendab Tartust Pariisi

Satelliitide juhtimisteenuseid pakkuv Spaceit lõpetas esimese iduettevõttena Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti inkubatsiooniprogrammi (ESA BIC Estonia) ning liigub edasi maailma juhtivaima lennundusele spetsialiseerunud kiirendi Starburst Pariisi harusse. Inkubatsiooni käigus testis Spaceit edukalt oma juhtimissüsteemi kosmoses. Pariisis jätkatakse teenuse arendamist ning uute klientide teenindamist.

“ESA BIC Estonia oli heaks toeks Spaceiti satelliitide missioonijuhtimisteenuse testimisel ning turule toomisel. Starburst on sellele loogiliseks jätkuks. Spaceiti eesmärgiks on tõusta paari aasta perspektiivis üheks peamiseks satelliitide juhtimisteenuseid pakkuvaks ettevõtteks maailmas,” täpsustas ettevõtte juhataja Silver Lodi.

„Ühe rahvusvaheliselt eduka ettevõtte ehitamiseks läheb tarvis tervet linna, mistõttu mul on väga hea meel, et Tartu linn on toetanud Tartu Teadusparki Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatori toomisel Eestisse. Spaceit on esimene positiivne näide, kuidas iduettevõte jõuab ideest teenuseni ning globaalse turuni kogukonna toel“, lisas ESA BIC Estonia juht Andrus Kurvits.

2017. aasta detsembris inkubaatorisse valitud ettevõte testis edukalt oma juhtimissüsteemi koostöös Aalto Ülikooli satelliidi ning Jaapani päritolu maajaamadevõrgustiku platvormi Infostellariga. Kuulumine ESA BIC Estonia äriinkubaatorisse ja läbi selle Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatorite võrgustikku võimaldas luua kontakte maailma kosmose(ringkonna) eliidiga ning teenust turul valideerida.

Spaceit on Eesti esimesest satelliidiprogrammist ESTCube-1 välja kasvanud satelliitide juhtimisteenuseid pakkuv start-up. Ettevõte tooteportfelli kuulub ainulaadne turvaline ja universaalne juhtimisplatvorm, mis kasutab raadioside edastamisel ülemaailmset maajaamade võrgustikku, tagamaks kõrge kvaliteediga raadioside satelliitidega.

ESA BIC on üle-euroopaline kosmosevõrgustik, kuhu kuulub 20 äriinkubaatorit. Inkubaatori eesmärk on viie aasta jooksul aidata 20 Eesti idufirmal jõuda rahvusvahelisele turule, pakkudes neile toote või teenuse arendamiseks 50 000 euro suurust stardirahastust ja valdkonnaspetsiifilist mentorlust. ESA BIC Estonia juhtpartner on Tartu Teaduspark, kes pakub koostöös Tallinna Teaduspargiga Tehnopol inkubatsiooniteenust Tallinnas ja Tartus. ESA BIC Eesti konsortsiumi partnerite hulka kuuluvad lisaks eelpool nimetatutele ka Tartu linn, Tallinna linn, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Observatoorium ja Kredex. Uude valikuvooru ootab ESA BIC Estonia taotlusi kuni 7. november 2019

Starbursti on maailma juhtivaim lennunduse-, kosmose- ja kaitsevaldkonnale spetsialiseerunud kiirendi maailmas, mis on tegev Pariisis, Los Angelesis, Montrealis, Münchenis, San Franciscos ja Singapuris. Programm pakub start-upidele strateegilist nõustamist, et tagada nende edukas sisenemine turule ning viib kokku alustavad ettevõtted tööstusharu suurkorporatsioonidega.