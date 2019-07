Tele2 lubab töötajad suvel koju või välikohvikusse tööle

Tele2 personalidirektor Helena Evert soovitab ettevõtetel oma töötajaid usaldada ning lubada nad suvel kodukontorisse või kasvõi välikohvikusse värske õhu kätte tööle, sest nii on rahul inimesed ise kui paranevad tulemused.

Helena Everti sõnul tegi Tele2 eksperimendi, andes kõigile kontoritöötajatele vabaduse tulla ja minna, millal nad ise soovivad. “Ühiskonna ja tööturuga kaasaskäimiseks polnudki tegelikult muud valikut, kui inimesed vabaks anda. Eriti noored ei taha end enam pikalt ühe ettevõttega siduda, mistõttu tuleb neile töö ja tingimused organisatsioonis võimalikult meelepäraseks ja sobivaks muuta,” rääkis personalidirektor ja lisas, et tegelikult ei taha ju keegi keset suve kontoris istuda.

“Kui viimase poole aasta jooksul on Tele2s kodukontorit regulaarselt kasutanud 70 protsenti töötajatest, siis praegu, juulikuus on päris kontor praktiliselt tühi ja vahest tekib ringi vaadates petlik tunne, kas keegi tööd ka veel teeb? Mitmed juhid ettevõttes just seda kartsidki, et töö jääb tegemata ja nende hirme tuli suhtlemise ja positiivsete näidetega leevendada,” rääkis Evert.

Helena Everti sõnul ei tähenda see, kui inimene ülemuse silma all arvuti taga istub, et ta ilmtingimata midagi kasulikku teeb. “Inimese paneb päriselt kirega tööle hoopis teistsugune, sisemine motivatsioon. Kui töötajad tunnevad, et neid usaldatakse, siis teevad nad tööd hingega,” ütles Evert.

“Kodukontoris või õues töötamiseks peab ettevõte ise tingimused looma. Aasta tagasi asendasime allesjäänud lauaseadmed sülearvutitega, kogu töö on digitaliseeritud ning materjalid veebis üleval. Kõik soovi avaldanud töötajad said tasuta piiramatu internetiga Wifi ruuterid ning koosolekud toimuvad samuti veebikonverentsina,” ütles Evert.

“Muudatuse tulemusena läksid kõik näitajad hooga üles – nii töötajate rahulolu, produktiivsus kui osakondade vaheline koostöö. Kuna paljudel tuleb töö endiselt kõige paremini välja kontoris, siis saavad nemad kasutada vaba graafikut näiteks sobival ajal poes või trennis käimiseks.”

“Julgustan ettevõtteid rohkem töötajatele vabadust andma. Juba teadmine, et inimene on vaba, tõstab tegelikult tootlikkust ja lojaalsust. Usaldage oma inimesi ja lubage nad kasvõi välikohvikusse või parki värske õhu kätte tööd tegema. Internet on ju kõikjal,” lisas Evert.